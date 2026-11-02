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Galatasaray - VfB Stuttgart : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Le match entre Galatasaray et le VfB Stuttgart débutera le 3 novembre 2026 à 18 h 45.

Galatasaray - VfB Stuttgart en direct aujourd’hui : quelle chaîne diffuse le match à la télévision et en streaming ?

La rencontre sera diffusée en direct en Allemagne sur DAZN. La chaîne de télévision et les options de streaming sont indiquées ci-dessous.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Galatasaray et au VfB Stuttgart ?

Galatasaray arrive à Istanbul avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Parmi ses résultats récents figurent un succès 4-0 contre Konyaspor en Süper Lig et une victoire 2-1 dans le derby stambouliote face à Fenerbahçe. Seule ombre au tableau : une défaite 4-1 contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Au total, Galatasaray a inscrit huit buts et en a encaissé dix sur cette période.

Le VfB Stuttgart a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels, dont, plus récemment, une impressionnante victoire 4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen en Bundesliga, ainsi qu’un succès 1-0 contre Paderborn en Coupe d’Allemagne. Deux défaites, contre Gladbach (2-3) et le Hambourg SV (0-1), ainsi qu’un nul 1-1 face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions complètent le tableau. Stuttgart a marqué neuf fois et encaissé huit buts sur cette période.

Galatasaray - VfB Stuttgart : compositions d’équipe

Galatasaray - VfB Stuttgart : forme récente

Galatasaray - VfB Stuttgart : bilan des confrontations directes

Galatasaray - VfB Stuttgart : les classements