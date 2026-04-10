Galatasaray Istanbul : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs de Gala en direct à la télévision et en streaming ?

Le club turc le plus titré ne vise pas seulement le sommet de la Süper Lig : il est également en quête de titres dans d'autres compétitions. Pour pouvoir suivre tous les matchs en direct, les supporters doivent toutefois souscrire plusieurs abonnements auprès de différents fournisseurs. Découvrez ici quelles chaînes diffusent les matchs de Galatasaray.

Galatasaray Istanbul : toutes les infos sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs de Gala en direct à la télévision et en streaming ?

Suivez Galatasaray Istanbul en direct à la télévision et en streaming, que ce soit en Süper Lig, en Ligue des champions ou en Coupe de Turquie.

La Süper Lig n’est pas diffusée en clair en Allemagne. Les grands diffuseurs comme DAZN ou Sky ne détiennent pas les droits de la ligue turque, réservés en exclusivité à beIN Sports.

Grâce à l’offre Digiturk Euro, les rencontres sont néanmoins visibles en direct en France, puisque cette plateforme relaie les retransmissions de beIN Sports. Pour y accéder, les supporters doivent souscrire un abonnement Digiturk Euro incluant le bouquet sport, proposé à 119 euros par an.

En revanche, les rencontres de Galatasaray en Ligue des champions de l’UEFA seront principalement diffusées en Allemagne sur DAZN lors de la saison 2025/26. Considéré comme le « berceau de la Ligue des champions », le service de streaming propose environ 90 % des matchs en direct, aussi bien en rencontre unique qu’en multivision. Pour les supporters du champion turc, DAZN s’impose donc comme la plateforme de référence pour suivre les performances de Gala dans la plus prestigieuse compétition continentale.

À noter : la rencontre phare de la Ligue des champions est diffusée chaque mardi en exclusivité sur Amazon Prime Video.

De 2027/28 à 2030/31, la majorité des rencontres de C1 seront diffusées par Paramount+, tandis que DAZN est rentré bredouille de l’attribution des droits.

En Allemagne, aucun match de la Türkiye Kupasi n’est actuellement diffusé en clair, que ce soit à la télévision ou en streaming ; les rencontres de Galatasaray ne sont donc pas non plus proposées en direct sur une chaîne gratuite.

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Sur la page d’accueil de SPOX, un live-ticker vous informe en temps réel durant certaines rencontres de Ligue des champions.

Galatasaray Istanbul : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs de Gala à la télé et en streaming ? Le club en bref