Le club le plus titré de Turquie ne veut pas seulement retrouver les sommets de la Süper Lig : l’équipe vise aussi des titres dans d’autres compétitions. Pour pouvoir suivre tous les matches en direct, les fans ont toutefois besoin de plusieurs abonnements auprès de différents diffuseurs. Découvrez ici quelles chaînes assurent la diffusion des rencontres de Gala.

Galatasaray Istanbul, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches de Gala en direct à la TV et en livestream ?

Voir Galatasaray Istanbul en Süper Lig, en Ligue des champions et en Türkiye Kupasi en direct à la TV et en livestream

La Süper Lig turque n’est pas diffusée en Allemagne à la télévision en clair. De grands diffuseurs comme DAZN ou Sky ne détiennent pas les droits de la ligue turque. Ceux-ci appartiennent au contraire exclusivement à beIN Sports.

Via le diffuseur Digiturk Euro, les matches sont néanmoins également visibles en direct en Allemagne, puisque les diffusions de beIN Sports y sont reprises. Pour pouvoir voir les rencontres, les fans ont besoin de l’abonnement Digiturk Euro avec le pack sport, disponible au prix de 119 euros par an.

Les matches de Galatasaray en Ligue des champions de l’UEFA lors de la saison 2025/26 seront visibles en Allemagne principalement sur DAZN. Le service de streaming est considéré comme la « maison de la Ligue des champions » et diffuse environ 90 % de tous les matches en direct, aussi bien à l’unité que dans le multiplex très apprécié. Pour les fans du champion de Turquie, DAZN constitue donc le point de référence principal pour suivre en direct les sorties de Gala dans la reine des compétitions européennes.

Cependant, il existe un autre diffuseur : le choc de la Ligue des champions est diffusé chaque mardi en exclusivité sur Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/28 et jusqu’à la saison 2030/31 incluse, la diffusion de la Ligue des champions sera majoritairement assurée par Paramount+, tandis que DAZN n’a obtenu aucun lot lors de l’attribution des droits.

En Allemagne, il n’existe actuellement aucune diffusion en clair à la télévision ou en livestream des matches de la Türkiye Kupasi ; les rencontres de Galatasaray ne sont donc pas non plus diffusées en direct à la télévision gratuite

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Galatasaray Istanbul, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches de Gala en direct à la TV et en livestream ? Live chez SPOX

Sur le site de SPOX, vous pouvez retrouver un live texte pour certains matches de Ligue des champions, afin de rester constamment à jour. C’est par ici.

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