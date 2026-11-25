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L'avenir du Portugais Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, suscite de plus en plus d'interrogations. Frustré au sein du club anglais, et alors que les discussions sur la prolongation de son contrat sont à l'arrêt, le joueur pourrait bien partir, d'autant que plusieurs grands clubs européens s'intéressent à lui.

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Le quotidien italien Tuttosport révèle que la Juventus s'intéresse à Bruno Fernandes et entend profiter du flou entourant son avenir à Manchester United, d'autant que le contrat du joueur court jusqu'en juin 2027 et que les deux parties ne sont toujours pas parvenues à un accord sur une prolongation.

Le journal précise que la direction du club italien suit de près l'évolution du dossier, mais qu'elle a fixé une condition essentielle avant de passer réellement à l'action : la qualification pour la Ligue des champions. La participation à la compétition continentale est en effet considérée comme un argument de poids pour convaincre le joueur de rejoindre le nouveau projet sportif.

La frustration de Bruno Fernandes ouvre la porte à la Juventus

Selon le rapport, Bruno Fernandes est de plus en plus frustré par la situation à Manchester United, entre les turbulences à répétition que traverse l'équipe, les changements incessants au sein des staffs techniques et de l'encadrement, le manque de stabilité collective et la difficulté à atteindre les objectifs fixés.

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Si le joueur a continué à livrer de bonnes performances sur le plan individuel, le climat qui l'entoure l'a poussé à reconsidérer son avenir, d'autant que son contrat approche de sa dernière année.

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Le capitaine de Manchester United a inscrit 6 buts en 15 matchs depuis le début de la saison, après en avoir marqué 9 en 37 rencontres la saison dernière. Ses meilleures statistiques offensives remontent à il y a deux saisons : il avait alors inscrit 19 buts et délivré autant de passes décisives, malgré la quinzième place de son équipe en Premier League.

Le rapport indique que Bruno avait déjà envisagé de quitter Manchester United après cette saison difficile, mais qu'il avait choisi de rester, alors qu'il avait la possibilité de rejoindre un autre club et de décrocher un contrat très lucratif. Il a ainsi poursuivi l'aventure avec l'équipe et renforcé sa place dans le cœur des supporters d'Old Trafford.

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Mais la donne semble différente aujourd'hui : les discussions autour de la prolongation de son contrat sont à l'arrêt, les deux parties préférant mettre le dossier de côté en attendant une amélioration des résultats de l'équipe.

Dans des propos relayés par Tuttosport, Bruno Fernandes a déclaré : « Les négociations ont été interrompues pour que l'on se concentre sur le fait de gagner des matchs. »

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Il a ajouté : « Ce n'est pas important pour le moment. C'est mon avenir, il ne reste plus beaucoup de temps sur mon contrat, mais nous aurons le temps d'en parler. »

La Juventus n'est pas seule : l'AC Milan entre dans la danse

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La Juventus ne semble pas être le seul club italien intéressé par le capitaine de Manchester United. Le rapport fait également état d'un intérêt de l'AC Milan, qui dispose lui aussi de certains atouts pour se mêler à la course.

Tuttosport souligne que Ruben Amorim est l'un des éléments susceptibles de renforcer la position de l'AC Milan dans ce dossier, tout comme le fait que les deux parties sont liées à la même agence de joueurs.

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Bruno Fernandes ne compte toutefois pas précipiter sa décision. Il entend étudier sereinement les offres qui se présentent à lui, en donnant la priorité au projet sportif et à la capacité de son futur club à jouer les titres et à revenir sur le devant de la scène européenne.

Si l'aspect financier a son importance, le rapport précise que l'ambition du joueur est avant tout de gagner et de se battre pour des trophées, et pas seulement de décrocher un contrat colossal.

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Âgé de 32 ans, Bruno a disputé 342 matchs sous le maillot de Manchester United. Il possède également une expérience au Portugal, en Italie et en Angleterre, après être passé par Novara, l'Udinese, la Sampdoria et le Sporting Lisbonne avant de rejoindre Old Trafford.

Un transfert libre, mais une condition décisive

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Pour la Juventus, l'intérêt de l'opération réside dans la possibilité de s'attacher les services du joueur sans verser d'indemnité de transfert, si son contrat avec Manchester United expire en juin 2027 sans accord de prolongation.

Ce scénario reste néanmoins tributaire de l'évolution de la situation dans les prochains mois, d'autant que le club anglais n'a pas encore arrêté sa position définitive sur l'avenir de son capitaine et que le joueur n'a pas annoncé sa décision de partir.

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Selon Tuttosport, l'entourage de Bruno a déjà commencé à étudier les options les plus réalistes afin d'être prêt à agir le moment venu, et le mois de février prochain pourrait apporter des développements importants concernant son avenir.

De son côté, la Juventus surveille plusieurs autres noms pour renforcer son effectif, parmi lesquels le Turc Hakan Çalhanoğlu, le Français Jean-Philippe Mateta, le gardien brésilien Alisson et son jeune compatriote Morisco.

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L'Allemand David Raum, joueur de Leipzig, figure également parmi les profils qui intéressent le club italien, après l'échec d'une précédente tentative pour le recruter en raison de prétentions financières trop élevées.

La Juventus semble ainsi se préparer à un mercato où elle pourrait miser davantage sur les joueurs en fin de contrat, afin de renforcer l'équipe avec des éléments capables de faire la différence sans supporter de lourdes charges financières.