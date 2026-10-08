La phase de retour des joueurs internationaux à Barcelone s'est achevée ce jeudi, l'entraîneur Hansi Flick disposant désormais de la quasi-totalité de ses joueurs.

Selon le journal "Mundo Deportivo", Barcelone a terminé ce jeudi une séance d'entraînement marquée par le retour des derniers internationaux, qui ont rejoint les entraînements à la Ciudad Deportiva Joan Gamper après une absence de plusieurs jours.

Les derniers à revenir étaient Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo et Lamine Yamal, auxquels se sont joints Anthony Gordon et Dominik Livaković, complétant ainsi la liste des internationaux qui n'avaient pas encore pu s'entraîner avec l'équipe.

Avec le retour de tous les joueurs, Flick disputera deux séances d'entraînement en préparation du match de samedi contre Getafe, désormais qu'il dispose d'une vision plus claire de son onze.

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L'entraîneur allemand a dû travailler avec un petit groupe pendant la majeure partie de la trêve internationale, tandis que ses joueurs (17 au total) étaient en sélection avec leurs équipes nationales.

Raphinha toujours à l'écart

La situation de Raphinha demeure l'une des principales interrogations. Le joueur brésilien est revenu prématurément de sa sélection en raison d'une douleur à la cuisse droite, et il suit un programme de soins spécifique. Il s'est par ailleurs entraîné individuellement ce jeudi.

Flick devra évaluer sa progression et déterminer s'il est apte à réintégrer l'équipe et quel niveau de risque mérite d'être pris, après avoir travaillé sur les côtés.