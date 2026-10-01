Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, le plan de l'Allemand Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, concernant le joueur de l'équipe, le Brésilien Raphinha.

Raphinha a subi une blessure aux ischio-jambiers lors de sa présence avec la sélection du Brésil, pendant la trêve internationale actuelle.

Le journal "Marca" a indiqué que Flick ne prendra pas le risque d'un retour rapide de Raphinha après son exclusion de la liste de la sélection brésilienne pour cause de blessure.

L'entraîneur allemand n'a pas oublié, ni dépassé, qu'en octobre dernier il avait précipité le retour de Raphinha aux entraînements, ce qui avait provoqué chez l'international brésilien une rechute de la même blessure, qui se situait dans la même zone que sa blessure actuelle.

En réalité, Flick réfléchit déjà à des options pour remplacer l'ancien joueur de Leeds, qui arrivera à Barcelone dans les prochaines heures et passera des examens, au cas où son retour pour le match de samedi contre Getafe, le 10 du mois, ne serait pas assuré.

Flick a reconnu que la rechute de la blessure de Raphinha à la cuisse, la saison dernière, était de sa faute, et l'entraîneur a admis publiquement qu'il avait sous-estimé la blessure et mal géré le calendrier de son retour, ce qui a conduit à une absence des terrains de près d'un mois pour Raphinha.

Parmi les nombreux matchs qu'il a manqués, le Clasico ressort particulièrement. Et aujourd'hui, le match contre le Real Madrid revient sur le devant de la scène : il se disputera le dimanche 25 du mois courant au Camp Nou.

L'entraîneur allemand ne souhaite pas répéter ce scénario détestable et gérera avec prudence le retour du joueur brésilien. Dès son arrivée à Barcelone en provenance d'Australie au cours des prochaines heures, il passera de nouveaux examens avec le staff médical du Barça afin d'évaluer l'intensité de la douleur à l'arrière de sa cuisse droite.

Flick fera donc preuve d'une extrême prudence quant au retour de Raphinha, et il étudie déjà ses options pour le remplacer au poste de pointe de l'attaque du Barça lors du match contre Getafe, samedi prochain, le 10 du mois courant.

Toutefois, l'ancien joueur de Leeds n'a pas encore été écarté de ce match ; sa participation dépendra des résultats des examens qu'il passera dans les prochaines heures et de son degré de rétablissement.

Les options disponibles pour le remplacer sont multiples au cas où le Brésilien ne récupérerait pas à temps, et les joueurs disponibles présentent des caractéristiques et des styles de jeu totalement différents.

Gabriel Jesus et le jeune Hamza Abdelkarim, tous deux attaquants de métier, constituent les remplaçants les plus adaptés. Pourtant, ces deux joueurs, qui ont rejoint récemment l'équipe cette saison, n'ont joué que rarement.

Le Brésilien n'a disputé que 41 minutes en quatre matchs, bien qu'il ait inscrit deux buts. Quant à l'Égyptien, il n'a joué que 4 minutes sous le maillot du Barça, lors du match de Liga contre le Rayo Vallecano.

Il y a aussi ceux qui ont joué et livré de bonnes prestations au poste de faux neuf : Dani Olmo, Fermin Lopez, Anthony Gordon et Karim Adeyemi, et il n'est même pas exclu de voir Lamine Yamal apparaître au poste de pointe également.