Le portail polonais Meczyki rapporte que le Borussia Dortmund travaille à la signature de Marcel Regula, en provenance du club de première division polonaise Zaglebie Lubin, et que le dossier serait même déjà très avancé.

Car selon Meczyki un accord existe déjà entre Regula et le BVB, et Lubin aurait en outre donné son feu vert au milieu offensif pour un transfert. Regula avait récemment aussi été annoncé dans le viseur du 1. FC Cologne, le club de la cathédrale aurait curieusement envisagé le joueur de 19 ans comme possible remplaçant de Said El Mala. Comme le transfert d’El Mala au BVB a échoué et qu’il a prolongé au FC à la place, il n’y a plus de besoin d’un deal Regula à Cologne.

Le BVB s’intéresse-t-il à Marcel Regula depuis plus longtemps ?

Dortmund aussi suivrait le international polonais U21 depuis un certain temps déjà et l’aurait déjà observé sur place. Un transfert vers le club anglais de deuxième division Burnley FC a récemment été refusé par Regula, selon Meczyki, tandis qu’actuellement, en plus du BVB, le Feyenoord Rotterdam serait également intéressé. L’indemnité de transfert pour le jeune joueur serait, d’après certaines informations, inférieure à dix millions d’euros.

Regula, encore lié à Lubin jusqu’en 2028, est considéré comme l’un des plus grands talents de Pologne et était la saison dernière un titulaire indiscutable en Ekstraklasa (31 matches, cinq buts, cinq passes décisives). Regula est également un cadre de la solide sélection polonaise U21, qui a remporté ses huit premiers matches de qualification à l’Euro et mène son groupe devant l’Italie.

Sky avait par ailleurs rapporté lundi après-midi que, dans sa recherche d’un remplaçant à Konstantelias, le Borussia Dortmund se concentrait actuellement avant tout sur Ethan Nwaneri. Le directeur général sportif Lars Ricken et le directeur sportif Ole Book, qui n’ont pas fait le déplacement pour le match de Coupe d’Allemagne sur le terrain du pensionnaire d’Oberliga HEBC Hambourg (mardi), examinent actuellement dans quelle mesure un prêt du joueur offensif d’Arsenal FC serait possible. Reste à savoir si Dortmund pourrait théoriquement attirer à la fois Regula et Nwaneri au Signal Iduna Park. Sky rapporte en tout cas désormais lui aussi que le Borussia courtise intensément Regula.

Ce qui arrangeait le BVB dans le dossier Nwaneri : le club s’était déjà penché sur son cas l’an dernier. À l’époque, le Borussia voulait boucler un transfert définitif et Nwaneri aurait également volontiers rejoint Dortmund, selon Sky . Toutefois, le club de Bundesliga et les Londoniens n’étaient pas parvenus à s’entendre dans les négociations sur l’indemnité de transfert.

Les discussions avec Nwaneri pourraient en théorie être plus simples, puisqu’il y a déjà eu un contact en 2025. Mais lundi soir, Sky indiquait qu’un accord entre Dortmund et Arsenal semblait de moins en moins probable. D’autres tendances circulent toutefois : la BBC écrit ainsi que le BVB a déjà contacté Arsenal et soumis au champion d’Angleterre une offre de prêt pour Nwaneri. Les Gunners y seraient ouverts, dit-on. L’expert mercato Sacha Tavolieri rapporte en outre que les dirigeants de Dortmund sont confiants quant à la possibilité de boucler le deal Nwaneri. Une décision est attendue mardi matin.

Jadon Sancho ne joue en revanche aucun rôle dans les réflexions du BVB, selon Sky. Un nouveau retour de l’ancien joueur de Dortmund, toujours sans club après la fin de son contrat à Manchester United, avait rapidement alimenté les spéculations après le choc Konstantelias.

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Nwaneri serait un profil de joueur similaire au Grec, que le vice-champion d’Allemagne n’a recruté que récemment pour une indemnité de transfert de 26 millions d’euros en provenance du PAOK Salonique. Lors de ses deux premières apparitions officielles avec le BVB contre le Bayern Munich (Supercoupe, 1-2) et le Hambourg SV (Bundesliga, 2-0), Konstantelias avait immédiatement séduit, mais il a toutefois subi une rupture des ligaments croisés contre le HSV et sera donc absent pendant plusieurs mois. Le temps presse pour réagir à nouveau sur le marché des transferts, puisque le mercato estival en Allemagne ferme mardi (1er septembre) à 20 heures.

Candidat pour le BVB : où Ethan Nwaneri a-t-il été prêté récemment ?

Lors de la deuxième moitié de la saison dernière, Nwaneri avait été prêté à l’Olympique de Marseille et avait signé deux buts et une passe décisive en onze apparitions avec le club français. Dans l’ensemble, ce prêt s’est toutefois révélé plutôt décevant, Nwaneri ayant à peine joué à Marseille lors des dernières semaines de la saison passée.

Né à Londres, Nwaneri était autrefois considéré à Arsenal comme un super-talent et a fait ses débuts en Premier League en septembre 2022 à l’âge de 15 ans. Le milieu offensif international anglais U21 n’a toutefois pas encore définitivement percé chez les Gunners, même s’il a régulièrement laissé entrevoir son immense potentiel. Au total, Nwaneri a disputé jusqu’à présent 51 matches officiels avec Arsenal, où il est encore sous contrat jusqu’en 2030 (dix buts).

Marcel Regula vers le BVB ? Ses statistiques avec Zaglebie Lubin