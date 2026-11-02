Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoFeyenoord
de Kuip
team-logoInter
Regardez ici ! myCANAL
GOAL-e
Avec le concours de

Feyenoord Rotterdam - Inter Milan en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Ligue des Champions

En Ligue des champions, le Feyenoord Rotterdam affronte l’Inter Milan. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme suivre le match en direct aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) est alors très pratique.

  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FrancemyCANAL
BelgiqueProximus Pickx
SuisseBlue Sport
LuxembourgPickx+ Sports
CanadaDAZN
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisiebeIN SPORTS CONNECT
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Fey. Rotterdam - Inter Milan : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
de Kuip

Le match entre Fey. Rotterdam et l’Inter Milan débutera le 3 novembre 2026 à 21 h 00.

Fey. Rotterdam - Inter Milan : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match de Ligue des champions entre Feyenoord et l’Inter Milan sera diffusé en direct sur DAZN. Le lien ci-dessous vous mènera directement à la retransmission.

L’actualité de la semaine : qu’est-il arrivé à Fey. Rotterdam et à l’Inter Milan ?

Feyenoord aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Rotterdamois ont récemment fait match nul 1-1 face au Fortuna Sittard. Auparavant, ils avaient également partagé les points avec le PSV (1-1) et perdu contre le Real Betis en Ligue des champions (0-1). Point positif : Feyenoord a battu Telstar (4-3) et Côme (2-3 du point de vue de l’équipe visiteuse), inscrivant neuf buts en cinq matches, mais en encaissant aussi huit.

L’Inter Milan affiche trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-3 dans le derby milanais contre l’AC Milan. Auparavant, l’Inter avait battu Venise (2-0) et Florence (1-2 du point de vue de l’équipe visiteuse) en Serie A, ainsi que le Chakhtior Donetsk (1-0) en Ligue des champions. Lors de ces cinq rencontres, l’Inter a inscrit huit buts et en a encaissé sept.

FEY

FEY - Forme

COM
V3-2
TEL
V3-4
BET
D1-0
PSV
N1-1
SIT
N1-1
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
INT

INT - Forme

BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
D3-1
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Fey. Rotterdam - Inter Milan : compositions d’équipe

Feyenoord vs Inter Équipes probables

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Formation
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaH. MkhitaryanH. MkhitaryanP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter crest
Inter
INT
4-3-3
Feyenoord

Onze de départ

Inter

Entraineur

  • G. van Bronckhorst
  • C. Chivu

Fey. Rotterdam - Inter Milan : forme récente

FEY

FEY - Forme

COM
V3-2
TEL
V3-4
BET
D1-0
PSV
N1-1
SIT
N1-1
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
INT

INT - Forme

BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
D3-1
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Fey. Rotterdam - Inter Milan : bilan des confrontations directes

Face à face

FeyenoordNulInter
1
1
2
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FDM
Ligue des Champions
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
Inter badge
Inter
INT
2
FDM
Ligue Europa
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Inter badge
Inter
INT
2
FDM
Ligue Europa
Inter badge
Inter
INT
0
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FDM
4Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/4
Les deux équipes ont marqué2/4

Fey. Rotterdam - Inter Milan : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google