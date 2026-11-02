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Fey. Rotterdam - Inter Milan : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Le match entre Fey. Rotterdam et l’Inter Milan débutera le 3 novembre 2026 à 21 h 00.

Fey. Rotterdam - Inter Milan : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match de Ligue des champions entre Feyenoord et l’Inter Milan sera diffusé en direct sur DAZN. Le lien ci-dessous vous mènera directement à la retransmission.

L’actualité de la semaine : qu’est-il arrivé à Fey. Rotterdam et à l’Inter Milan ?

Feyenoord aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Rotterdamois ont récemment fait match nul 1-1 face au Fortuna Sittard. Auparavant, ils avaient également partagé les points avec le PSV (1-1) et perdu contre le Real Betis en Ligue des champions (0-1). Point positif : Feyenoord a battu Telstar (4-3) et Côme (2-3 du point de vue de l’équipe visiteuse), inscrivant neuf buts en cinq matches, mais en encaissant aussi huit.

L’Inter Milan affiche trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-3 dans le derby milanais contre l’AC Milan. Auparavant, l’Inter avait battu Venise (2-0) et Florence (1-2 du point de vue de l’équipe visiteuse) en Serie A, ainsi que le Chakhtior Donetsk (1-0) en Ligue des champions. Lors de ces cinq rencontres, l’Inter a inscrit huit buts et en a encaissé sept.

Fey. Rotterdam - Inter Milan : compositions d’équipe

Fey. Rotterdam - Inter Milan : forme récente

Fey. Rotterdam - Inter Milan : bilan des confrontations directes

Fey. Rotterdam - Inter Milan : les classements