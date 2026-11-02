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Fey. Rotterdam - Inter Milan : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Le match entre Fey. Rotterdam et l’Inter Milan débutera le 3 novembre 2026 à 21 h.

Fey. Rotterdam - Inter Milan : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match de Ligue des champions entre Feyenoord et l’Inter Milan sera diffusé en direct sur DAZN. Le lien ci-dessous vous mènera directement à la retransmission.

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait Fey. Rotterdam et l’Inter Milan ?

Feyenoord aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Rotterdamois ont fait match nul 1-1 contre Fortuna Sittard lors de leur dernière rencontre. Auparavant, ils avaient également partagé les points avec le PSV (1-1) et perdu contre le Real Betis en Ligue des champions (0-1). Point positif : Feyenoord a battu Telstar (4-3) et Como (2-3 du point de vue de l’équipe visiteuse). Le club a inscrit neuf buts en cinq matches, mais en a également encaissé huit.

L’Inter Milan affiche trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-3 dans le derby milanais contre l’AC Milan. Auparavant, l’Inter avait battu Venezia (2-0) et la Fiorentina (1-2 du point de vue de l’équipe visiteuse) en Serie A, ainsi que le Shakhtar Donetsk (1-0) en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, l’Inter a inscrit huit buts et en a encaissé sept.

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