Ferran Torres rêve de voir une star du Barça rejoindre le Paris Saint-Germain

Ferran Torres n'a pas mis longtemps à laisser son empreinte au Paris Saint-Germain, mais malgré ce début parfait avec sa nouvelle équipe, il y a encore une personne qui lui manque terriblement depuis son départ de Barcelone.

L'attaquant espagnol a rejoint le Paris Saint-Germain cet été en provenance de Barcelone, et il s'est rapidement adapté à son nouvel environnement, inscrivant sept buts en six matchs sous la direction de Luis Enrique, qui accorde une grande confiance à ses qualités.

Lors de son passage dans l'émission « El Hormiguero », Torres, âgé de 26 ans, a évoqué sa nouvelle vie à Paris et a révélé ce qui lui manque le plus depuis son départ de Barcelone.

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L'attaquant espagnol a affirmé que son ancien coéquipier faisait partie des joueurs qui auraient naturellement trouvé leur place à Paris, avant de révéler la personne qu'il aurait aimé pouvoir emmener avec lui.

Torres a déclaré en souriant, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « La seule personne que je ne peux pas emmener avec moi, c'est Pedri. Il me manque terriblement. »

Torres et Pedri sont liés par une solide amitié depuis leur période commune à Barcelone, et ils partagent également la même agence de joueurs, ce qui reflète la force de la relation née entre les deux hommes.

Malgré le bon début de Torres dans son aventure parisienne, l'absence de Pedri semble représenter la seule exception dans son passage à une nouvelle étape de sa carrière, lui qui se retrouve désormais contraint de poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain loin de l'un de ses plus proches amis.

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