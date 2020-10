Fernando Santos : "Le Portugal a été, je pense, un peu supérieur"

Le sélectionneur de la Seleçao a estimé que son équipe avait été légèrement supérieure aux Bleus, dimanche soir, (0-0), malgré un match très serré.

Pour le spectacle, il fallait repasser. Pour la discipline, l'engagement et la solidité défensive, le Stade de était l'endroit parfait, dimanche soir. En effet, la France et le Portugal se sont logiquement quittés dos à dos (0-0) à Saint-Denis, au terme d'un match comptant pour la Ligue des Nations particulièrement fermé et équilibré.

"On n'était pas là pour marquer des buts"

Si cela n'a pas été du goût des nombreux français qui attendaient peut-être plus des Bleus après leur large victoire face à l' (7-1) en match amical, ce résultat satisfait visiblement Fernando Santos, le sélectionneur de la Seleçao. Selon lui, le a été dans son rôle contre la France, et a même été légèrement supérieur.

"Le Portugal est mieux rentré, la France a répondu plutôt après. Le match s'est équilibré, la France a été plus dynamique en seconde période. Le Portugal a été, je pense, un peu supérieur même si le match était assez équilibré. On n'a pas marqué de but, mais on n'était pas là pour marquer des buts. Il nous a manqué de la profondeur, de l'impact", a d'abord expliqué le technicien en conférence de presse d'après match. Désormais, place aux prochains rendez-vous, avec une 1ère place comme objectif.

"La France est une grande équipe, il y a des grands joueurs, ce n'est pas toujours possible de se créer des occasions. (...) Il reste trois matchs, on doit battre la à la maison, et le match retour contre la France sera très important", a ensuite ajouté Fernando Santos. Un match retour qui promet d'être, à nouveau, disputé.