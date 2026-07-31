Après une réunion du comité en marge du stage d’entraînement à Kitzbühel mercredi, au cours de laquelle, selon les informations du journal Bild, l’intérêt du Borussia Dortmund pour Said El Mala a également été un sujet brûlant, le dirigeant de 40 ans a de nouveau pris position, un jour plus tard, lors d’un point presse, sur les rumeurs autour du prodige des Geißböcke.

Selon Kessler, aucune offre n’est encore arrivée qui constituerait une base de négociation. « Nous avons plusieurs éléments sur la table depuis des semaines. Mais rien qui m’aurait amené à réfléchir à céder le joueur », a-t-il déclaré. Dernièrement, il se disait que le BVB avait déposé une offre qui serait nettement inférieure au package total réclamé de 50 millions d’euros. Le journal Bild a évoqué une indemnité fixe de 34 millions d’euros, qui pourrait grimper à 44 millions d’euros grâce à des bonus.

Ce n’est qu’à partir de 45 millions d’euros fixes que le FC commencerait à réfléchir, dit-on. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle Kessler ne ressent actuellement « aucune pression » pour céder El Mala. Le joueur de 19 ans est encore sous contrat pour quatre ans et il n’existe pas de clause libératoire. Son investissement à l’entraînement est également au rendez-vous. « Nous avons un super joueur, tout Cologne aime ce garçon, tous ceux du staff ici et de l’équipe aiment ce garçon », a-t-il souligné, avant d’ajouter : « Et plus je regarde Said à l’entraînement chaque jour, moins j’ai envie de le laisser partir. D’autant plus quand je vois la façon dont lui et sa famille gèrent la situation. Je reste convaincu qu’il jouera pour nous cette saison. À l’heure actuelle, il n’y a aucune raison d’avoir une autre pensée. Said jouera un rôle majeur chez nous cette saison. » Des propos encore bien plus clairs que ceux qu’il avait tenus il y a quelques jours au kicker .

Avertissement au BVB ? Kessler interdit des discussions avec El Mala

Kessler a par ailleurs délibérément évité de nommer le club intéressé. « Par principe, je ne divulgue pas de qui venait une offre », a-t-il déclaré. Il y a quelques jours déjà, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles la direction du FC se serait montrée « irritée » par la dernière offre du BVB. En outre, Kessler a lancé une forme d’avertissement : « Aucun club ne devrait parler directement avec le joueur. C’est ainsi que nous procédons, et je pars du principe que les autres clubs font de même et que chaque concurrent respecte le règlement. »

Cependant, selon certaines informations, El Mala aurait déjà eu des discussions avec le BVB et, d’après un reportage de l’Express, il se serait même déjà mis d’accord en coulisses avec les dirigeants pour une collaboration en tant que successeur potentiel de Karim Adeyemi (FC Barcelone). Sa mère, Sabrina El Mala, qui aurait encore fait capoter le transfert à Brentford FC en raison de l’absence de perspective en Ligue des champions, serait elle aussi en contact étroit avec la direction de Dortmund. À Dortmund, un salaire de 5,5 millions d’euros l’attendrait, avec une hausse possible à 8,5 millions d’euros par la suite.

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Kessler se montre clair : les exigences pour El Mala pourraient encore augmenter

Cela étant, Kessler a annoncé que le prix d’El Mala augmentera encore si le poker dure plus longtemps qu’il ne le fait déjà : « Mais il est aussi évident que plus nous nous rapprochons du début de saison, plus notre position sur certaines offres peut évoluer. » Le responsable du recrutement de Cologne, Tim Steidten, avait récemment tenu le même discours. « C’est toujours aussi une question de timing : si votre caisse ne se remplit que deux jours avant la fin du mercato, cela ne vaut aussi plus rien à ce moment-là », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Nous sommes absolument détendus à ce sujet. Said est un joueur du 1. FC Cologne et il s’y sent très bien – et nous nous sentons tout aussi bien avec Said, donc il n’y a actuellement absolument aucune raison de parler d’autre chose. »

Outre le BVB, ce sont surtout des clubs anglais qui s’intéresseraient à un transfert d’El Mala ; Liverpool FC et Newcastle United ont récemment été cités parmi les prétendants. Le FC avait recruté le jeune joueur en 2024 en provenance de Viktoria Cologne, avant de le prêter dans un premier temps pour une année supplémentaire au club de troisième division. La saison passée était donc la première d’El Mala en Bundesliga, et avec 13 buts et cinq passes décisives en 34 matches de championnat, il a largement contribué au maintien des Cologne.



