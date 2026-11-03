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FC Porto - SSC Naples : qui diffuse le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

FC Porto vs SSC Naples
FC Porto
SSC Naples
Ligue des Champions

En Ligue des champions, le FC Porto affronte le SSC Naples. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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FC Porto contre SSC Naples : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Estadio do Dragao

Le match entre le FC Porto et le SSC Naples débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

FC Porto contre SSC Naples : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé au FC Porto et au SSC Naples ?

Porto aborde ce duel avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club reste sur un net succès à domicile contre Estoril (4-0) en Liga Portugal. En Ligue des champions, Porto a perdu ses deux derniers matches, 0-1 contre le PSV et 2-3 contre le Real Betis. Sur ces cinq rencontres, il a inscrit huit buts et en a encaissé deux au total.

Naples a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a également perdu deux. Son dernier résultat est une défaite 0-2 sur le terrain de la Juventus. Auparavant, les Partenopei avaient décroché une victoire 4-1 à Monza et fait match nul 3-3 contre l’AS Rome. En Ligue des champions, Naples a battu Bodø/Glimt 4-3. Au total, Naples a marqué douze buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches.

POR

POR - Forme

BET
D3-2
PSV
D0-1
GV
V0-1
VIS
V1-0
EST
V4-0
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
NAP

NAP - Forme

VEN
D1-0
BOD
V4-3
ROM
N3-3
MON
V1-4
JUV
D2-0
But marqué (encaissé)
11/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Porto contre SSC Naples : compositions d’équipe

FC Porto vs SSC Naples Équipes probables

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Formation
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
3-5-2
D. CostaD. CostaJ. KiwiorJ. KiwiorJ. BednarekJ. BednarekA. CostaA. CostaM. FernandesM. FernandesG. VeigaG. VeigaP. RosarioP. RosarioV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. SainzA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaN. LangN. LangM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourG. NascimentoG. NascimentoL. LuccaL. Lucca
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
4-3-3
FC Porto

Onze de départ

SSC Naples

Entraineur

  • F. Farioli
  • M. Allegri

FC Porto contre SSC Naples : forme récente

POR

POR - Forme

BET
D3-2
PSV
D0-1
GV
V0-1
VIS
V1-0
EST
V4-0
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
NAP

NAP - Forme

VEN
D1-0
BOD
V4-3
ROM
N3-3
MON
V1-4
JUV
D2-0
But marqué (encaissé)
11/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Porto contre SSC Naples : bilan des confrontations directes

Face à face

FC PortoNulSSC Naples
2
2
0
Jeux d'amitié des clubs
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Ligue Europa
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
FC Porto badge
FC Porto
POR
2
FDM
Ligue Europa
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
1
FC Porto badge
FC Porto
POR
3
FDM
6Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/4
Les deux équipes ont marqué2/4

FC Porto contre SSC Naples : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
D
V
V
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
4301126+69
V
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
8
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
D
N
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
D
N
V
V
11
Bayern MunichBayern MunichFCB
4130105+56
N
N
N
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
15
InterInterINT
420276+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
LASKLASKLAS
42029906
V
V
D
D
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
N
N
V
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
N
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
N
D
V
D
23
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
D
D
D
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
D
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
D
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
N
D
D
D
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004116-150
D
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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