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FC Porto contre SSC Naples : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Le match entre le FC Porto et le SSC Naples débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

FC Porto contre SSC Naples : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé au FC Porto et au SSC Naples ?

Porto aborde ce duel avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club reste sur un net succès à domicile contre Estoril (4-0) en Liga Portugal. En Ligue des champions, Porto a perdu ses deux derniers matches, 0-1 contre le PSV et 2-3 contre le Real Betis. Sur ces cinq rencontres, il a inscrit huit buts et en a encaissé deux au total.

Naples a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a également perdu deux. Son dernier résultat est une défaite 0-2 sur le terrain de la Juventus. Auparavant, les Partenopei avaient décroché une victoire 4-1 à Monza et fait match nul 3-3 contre l’AS Rome. En Ligue des champions, Naples a battu Bodø/Glimt 4-3. Au total, Naples a marqué douze buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches.

FC Porto contre SSC Naples : compositions d’équipe

FC Porto contre SSC Naples : forme récente

FC Porto contre SSC Naples : bilan des confrontations directes

FC Porto contre SSC Naples : les classements