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FC Porto - SSC Naples : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Le match entre le FC Porto et le SSC Naples débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

FC Porto - SSC Naples : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait le FC Porto et le SSC Naples ?

Porto aborde cette rencontre avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club a récemment signé un net succès à domicile contre Estoril (4-0) en Liga Portugal. En Ligue des champions, Porto a perdu ses deux dernières rencontres, 0-1 contre le PSV et 2-3 contre le Real Betis. Sur ces cinq matches, Porto a inscrit huit buts et en a encaissé deux.

Naples a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a également perdu deux. Son résultat le plus récent est une défaite 0-2 sur le terrain de la Juventus. Auparavant, les Partenopei s’étaient imposés 4-1 à Monza et avaient fait match nul 3-3 contre l’AS Rome. En Ligue des champions, Naples a battu Bodø/Glimt 4-3. Au total, Naples a marqué douze buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

FC Porto - SSC Naples : les compositions

FC Porto - SSC Naples : la forme des équipes

FC Porto - SSC Naples : le bilan des confrontations directes

FC Porto - SSC Naples : les classements