Le FC Barcelone dispute une nouvelle fois plusieurs compétitions cette saison : le club catalan vise des titres en Liga, en Ligue des champions, en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne.

Voici un guide rapide des chaînes qui diffusent les matches du Barça.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations de diffusion en un coup d’œil : quelles chaînes retransmettent les matches du Barça en direct à la télévision ou en streaming ?

Le FC Barcelone en Liga, en Ligue des champions, en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne : les diffusions à la télévision en clair et en streaming

En Allemagne, la Liga est diffusée en exclusivité par DAZN, qui détient les droits du championnat espagnol depuis son lancement et propose tous les matches du Barça en direct et à la demande.

Choisissez la formule qui vous convientet abonnez-vous dès aujourd’hui !

Quel que soit l’abonnement choisi, la Liga est incluse dans les deux formules.

Prochains matchs ATM LaLiga 15:00 BAR Regarder

Getty Images

Il en va presque de même pour la Ligue des champions. Un match du mardi soir est diffusé en streaming sur Prime Video, tous les autres sur DAZN.

Abonnez-vous à Amazon Prime Videopour regarder le match phare du mardi soir, disponible uniquement sur cette plateforme.

Le mardi, consultez le programme des diffusions ; le mercredi, rendez-vous sur DAZN.

Getty

Enfin, les coupes : la Coupe du Roi est elle aussi diffusée sur DAZN et le restera jusqu’à la fin de la saison 2028/29, le diffuseur en ayant obtenu les droits récemment.

Inscrivez-vous dès maintenant etsouscrivez un abonnement MagentaSport à partir de seulement 7,95 € par mois.

La Supercoupe d’Espagne sera diffusée sur Sportdigital FUSSBALL ; la couverture de cette compétition par ce service est également incluse sur MagentaSport et DAZN.

FC Barcelone : toutes les informations de diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matches du Barça en direct à la télévision et en ligne ? Le club en bref

Fondation 29 novembre 1899 Titres en Liga 28 Victoires en coupe : 32 32 Titres en Ligue des champions 5 Record de matches disputés Lionel Messi

Voir en direct le jeu de passes élaboré du FC Barcelone et son évolution tactique reste un moment fort pour les supporters qui apprécient le football offensif et fluide. Pour effectuer vos sélections de matches sur une plateforme pleinement optimisée et proposant des marges de cotes compétitives, il est essentiel de comparer les principaux opérateurs. Découvrez notre évaluation complète des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni pour améliorer votre expérience de jeu.