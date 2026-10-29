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GOAL
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FC Barcelone : Toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matches du Barça en direct à la télévision et en streaming ?

FC Barcelone
Ligue des Champions
LaLiga
Coupe du Roi

Vous vous demandez où suivre en direct les matches du FC Barcelone en Liga, en Ligue des champions, en Coupe du Roi ou en Supercoupe d’Espagne ? Vous êtes au bon endroit.

Le FC Barcelone est de nouveau engagé dans plusieurs compétitions cette saison : le club catalan vise des titres en Liga, en Ligue des champions, en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne.  

Voici un guide rapide des chaînes qui diffusent les matches du Barça.

Retrouvez en un coup d’œil toutes les informations de diffusion : sur quelles chaînes voir les matches du Barça en direct à la télévision ou en streaming ?

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
DAZN

Regardez en direct sur

DAZN
Disney+

Le FC Barcelone en Liga, en Ligue des champions, en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne : diffusion sur les chaînes gratuites et en streaming

En Allemagne, la Liga est diffusée exclusivement sur DAZN, qui détient les droits du championnat espagnol depuis son lancement et propose tous les matches du Barça en direct et à la demande.

Choisissez la formule qui vous convientet abonnez-vous dès aujourd’hui !

Quelle que soit la formule choisie, la Liga est comprise dans les deux abonnements.

Prochains matchs
BAR

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LaLiga

31 oct. 2026

ALA

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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

Il en va presque de même pour la Ligue des champions. Un match du mardi soir est diffusé en streaming sur Prime Video, tous les autres sur DAZN

Abonnez-vous à Amazon Prime Videopour regarder l’affiche du mardi soir, disponible uniquement sur cette plateforme.

Le mardi, consultez le programme des diffusions ; le mercredi, rendez-vous sur DAZN.

FC BarcelonaGetty

Enfin, les coupes : la Coupe du Roi est également diffusée sur DAZN, qui en a récemment acquis les droits et la proposera jusqu’à la fin de la saison 2028/29.

Abonnez-vous dès maintenant etprofitez d’un abonnement MagentaSport à partir de 7,95 € par mois.

La Supercoupe d’Espagne sera diffusée sur Sportdigital FUSSBALL ; la couverture de la compétition proposée par ce service est également incluse sur MagentaSport et DAZN

FC Barcelone : toutes les informations de diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matches du Barça en direct à la télévision et en ligne ? Le club en bref

Fondation29 novembre 1899
Titres en Liga28
Victoires en coupe : 3232
Titres en Ligue des champions5
Record de matches disputésLionel Messi

Voir en direct le jeu de passes élaboré du Barça et son évolution tactique reste un grand moment pour les supporters qui apprécient un football offensif et fluide. Pour vous assurer de faire vos sélections de matches sur une plateforme entièrement optimisée, avec des marges compétitives sur les cotes, il est essentiel de comparer les principaux opérateurs. Découvrez notre évaluation complète des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni pour améliorer votre expérience de jeu.

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