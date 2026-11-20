Le FC Barcelone dispute une nouvelle fois plusieurs compétitions cette saison : le club catalan vise des titres en Liga, en Ligue des champions, en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne.

Voici un guide rapide des chaînes qui diffusent les matches du Barça.

Toutes les informations de diffusion en un coup d’œil : quelles chaînes retransmettent les matches du Barça en direct à la télévision ou en streaming ?

Le FC Barcelone en Liga, en Ligue des champions, en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne : les diffusions à la télévision gratuite et en streaming

En Allemagne, la Liga est diffusée exclusivement sur DAZN, qui détient les droits du championnat espagnol depuis son lancement et propose tous les matches du FC Barcelone en direct et à la demande.

Choisissez la formule qui vous convientet abonnez-vous dès aujourd’hui !

Quel que soit l’abonnement choisi, la Liga est incluse dans les deux formules.

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Il en va presque de même pour la Ligue des champions. Un match du mardi soir est diffusé en streaming sur Prime Video, tandis que les autres le sont sur DAZN.

Abonnez-vous à Amazon Prime Videopour regarder l’affiche du mardi soir, disponible uniquement sur cette plateforme.

Le mardi, consultez le programme des diffusions ; le mercredi, rendez-vous sur DAZN.

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Enfin, pour les coupes : la Coupe du Roi est également diffusée sur DAZN et le restera jusqu’à la fin de la saison 2028/29, le diffuseur ayant obtenu les droits récemment.

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La Supercoupe d’Espagne sera diffusée sur Sportdigital FUSSBALL ; la couverture de cette compétition proposée par le service est également incluse sur MagentaSport et DAZN.

FC Barcelone : toutes les informations de diffusion en un coup d’œil. Qui retransmet les matches du Barça en direct à la télévision et en ligne ? Le club en bref

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Voir en direct le jeu de passes élaboré du FC Barcelone et son évolution tactique est toujours un temps fort pour les supporters qui apprécient le football offensif fluide. Pour placer vos paris sur les matches sur une plateforme entièrement optimisée proposant des marges sur les cotes compétitives, il est essentiel de comparer les principaux opérateurs. Consultez notre évaluation complète des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni pour améliorer votre expérience de jeu.