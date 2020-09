FC Barcelone, Miralem Pjanic : "C'était un rêve de venir ici"

Le milieu de terrain est fier de rejoindre le FC Barcelone, un club dans lequel il aurait pu signer il y a six ans déjà.

Recruté à la pour 60 millions d'euros et 5 millions sous forme de variables, tandis que Arthur Melo faisait le chemin inverse pour un peu plus, Miralem Pjanic va enfin débuter sa nouvelle aventure en Catalogne. Le milieu de terrain passé par Metz, l'OL, l' et la Juventus a signé pour quatre ans en faveur du Barça. Présenté ce mardi devant la presse, Miralem Pjanic a avoué vivre un rêve éveillé en rejoignant le club catalan.

"Merci au club, au président, à Eric (Abidal), qui m'a envoyé un gros câlin. C'est une fierté énorme pour moi d'être ici, ainsi que pour ma famille. Nous sommes très heureux. Je me battrai pour amener le club là où il doit être et conquérir des trophées. Je suis fier d'entrer dans ce stade. Enfant, j'en rêvais déjà. Faire partie de ce club est extraordinaire. Je suis dans le plus grand club du monde et, pour moi, c'est une fierté. C'est un pas en avant dans ma carrière. C'est un défi d'être dans ce vestiaire avec tous ces grands champions. J'espère aider avec mon expérience et mon football. J'essaierai de jouer mon football. Regarder Barcelone jouer ces dernières années a été incroyable, car ce club a été une référence. Mon objectif est de faire plaisir aux gens", a expliqué le Bosnien.

"J'avais besoin de nouveaux objectifs"

L'article continue ci-dessous

"J'aurais aimé venir il y a six ans, mais le marché est comme ça. Je suis professionnel et j'ai joué dans de grands clubs. Ma carrière a été importante et je respecte mes clubs. Mais, pour moi, j'ai atteint mon apogée et je suis heureux. Quitter la Juve est difficile. J'ai quitté un club incroyable avec un président incroyable. Mais un joueur doit continuer à grandir et relever de nouveaux défis. Après neuf ans en , j'avais besoin de nouveaux objectifs. J'ai été en contact avec Barcelone plusieurs fois et c'était un rêve", a ajouté le milieu de terrain du Barça.

Plus d'équipes

Miralem Pjanic espère contribuer au renouveau du Barça : "L'année dernière a été difficile pour tous les clubs. Vous ne pouvez pas penser au passé. Nous trouverons une motivation pour continuer. Barcelone a toujours été formidable et cela continuera de l'être. C'est un rêve et une opportunité pour moi. Pour moi, c'est une motivation supplémentaire puisque l'année dernière n'a pas été la meilleure (...) J'ai lu de l'extérieur tout ce qui s'est passé avec Messi. Son histoire avec le club a été incroyable. C'est un grand champion et un gagnant. Je pense que c'est chez lui et le voir sous un autre maillot aurait été étrange. Je le vois heureux. Il est le meilleur joueur de tous les temps. Et nous tenterons de gagner des trophées avec lui".

L'ancien milieu de terrain de la Juventus a déjà échangé avec son nouveau coach, Ronald Koeman : "J'ai parlé avec lui deux ou trois fois. Il a montré beaucoup de choses. J'espère m'entraîner avec le groupe rapidement et nous verrons comment il veut jouer et comment il veut m'utiliser. La saison sera longue et je suis à sa disposition. Dans un milieu à trois, j'ai joué dans toutes les positions avec la Juventus".