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FC Barcelone - Aston Villa : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Le match entre le FC Barcelone et Aston Villa débutera le 3 novembre 2026 à 21 h.

FC Barcelone - Aston Villa : sur quelle chaîne et quel service de streaming voir le match en direct aujourd’hui ?

La rencontre entre le FC Barcelone et Aston Villa sera diffusée en direct sur DAZN. Le lien ci-dessous vous mènera directement à la retransmission.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du FC Barcelone et d’Aston Villa ?

Le FC Barcelone aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il reste sur une nette victoire à domicile contre le Deportivo Alavés (6-1), précédée de deux défaites face au Real Madrid (1-2) et au Paris Saint-Germain (2-4). Avant cela, Barcelone s’était imposé à l’extérieur contre le Real Betis (5-2) et en Ligue des champions face à Galatasaray (4-1). Au total, l’équipe a inscrit 18 buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches.

Aston Villa affiche également un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est un nul (1-1) contre Fulham en Premier League, après une défaite (0-3) face à Bournemouth en EFL Cup. Sa victoire (2-1) contre Manchester City se distingue parmi ces résultats. En Ligue des champions, Villa a récemment battu Viking (3-1). Sur l’ensemble de ces cinq matches, l’équipe a marqué huit fois et encaissé sept buts.

FC Barcelone - Aston Villa : les compositions

FC Barcelone - Aston Villa : la forme des équipes

FC Barcelone - Aston Villa : le bilan des confrontations directes

FC Barcelone - Aston Villa : les classements