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FC Barcelone - Aston Villa : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

FC Barcelone vs Aston Villa
FC Barcelone
Aston Villa
Ligue des Champions

En Ligue des champions, le FC Barcelone affronte Aston Villa. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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FC Barcelone - Aston Villa : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Spotify Camp Nou

Le match entre le FC Barcelone et Aston Villa débutera le 3 novembre 2026 à 21 h.

FC Barcelone - Aston Villa : sur quelle chaîne et quel service de streaming voir le match en direct aujourd’hui ?

La rencontre entre le FC Barcelone et Aston Villa sera diffusée en direct sur DAZN. Le lien ci-dessous vous mènera directement à la retransmission.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du FC Barcelone et d’Aston Villa ?

Le FC Barcelone aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il reste sur une nette victoire à domicile contre le Deportivo Alavés (6-1), précédée de deux défaites face au Real Madrid (1-2) et au Paris Saint-Germain (2-4). Avant cela, Barcelone s’était imposé à l’extérieur contre le Real Betis (5-2) et en Ligue des champions face à Galatasaray (4-1). Au total, l’équipe a inscrit 18 buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches.

Aston Villa affiche également un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est un nul (1-1) contre Fulham en Premier League, après une défaite (0-3) face à Bournemouth en EFL Cup. Sa victoire (2-1) contre Manchester City se distingue parmi ces résultats. En Ligue des champions, Villa a récemment battu Viking (3-1). Sur l’ensemble de ces cinq matches, l’équipe a marqué huit fois et encaissé sept buts.

BAR

BAR - Forme

GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
But marqué (encaissé)
18/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
AVL

AVL - Forme

NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
D3-0
FUL
N1-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Barcelone - Aston Villa : les compositions

FC Barcelone vs Aston Villa Équipes probables

4-2-3-1
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Formation
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaA. BaldeA. BaldeJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriF. LopezF. LopezL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesAlysson EdwardAlysson EdwardI. MbayeI. MbayeJ. McGinnJ. McGinnN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
FC Barcelone

Onze de départ

Aston Villa

Entraineur

  • H. Flick
  • U. Emery

FC Barcelone - Aston Villa : la forme des équipes

BAR

BAR - Forme

GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
But marqué (encaissé)
18/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
AVL

AVL - Forme

NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
D3-0
FUL
N1-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Barcelone - Aston Villa : le bilan des confrontations directes

FC Barcelone - Aston Villa : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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