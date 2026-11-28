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Le Bayern Munich et son hôte Hambourg se sont quittés sur un score nul et vierge, ce samedi au Volksparkstadion, lors de la 11e journée de Bundesliga, dans une rencontre marquée par l'expulsion de Joshua Kimmich et la blessure de Konrad Laimer.

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Le géant bavarois n'a pas gagné pour la troisième rencontre consécutive, après son nul face à Cologne (1-1) en Bundesliga puis sa défaite contre le club français de Lille (2-1) en Ligue des champions, alors qu'il doit composer avec de nombreuses absences, notamment en attaque.

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Avec ce résultat, le Bayern porte son total à 23 points et occupe la deuxième place du classement de la Bundesliga, à une longueur du leader, le Borussia Dortmund, qui compte un match de moins et recevra demain dimanche le Bayer Leverkusen au Signal Iduna Park.

De son côté, Hambourg compte désormais 13 points et pointe à la 12e place de la Bundesliga.

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Le Bayern a entamé la rencontre avec un pressing et une possession marqués, obtenant le premier corner dès la 3e minute, avant que le jeune Français Noah Kodjo Ivora ne tente sa chance d'une frappe puissante à la 9e minute, passée à côté du but pour finir dans le petit filet extérieur.

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À la 14e minute, Kimmich a combiné avec Karl, avant que le ballon ne parvienne à Tom Bischof, dont la frappe a été repoussée par la défense hambourgeoise.

Les locaux ont tenté de menacer le but du Bayern en contre, mais Patson Daka n'a pas pu reprendre la passe d'Oscar Grønbæk à la 17e minute.

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Le Bayern a continué de monopoliser le ballon, mais la défense de Hambourg est parvenue à le tenir éloigné de la surface, obligeant le club bavarois à s'en remettre largement aux frappes de loin.

À la 30e minute, le Bayern avait tenté 8 tirs, dont un seul cadré, contre des tentatives limitées pour Hambourg.

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À la 35e minute, Kimmich a de nouveau tenté sa chance : son coup franc a trouvé Jonathan Tah, avant que le ballon ne revienne au capitaine du Bayern, auteur d'une frappe du gauche depuis l'extérieur de la surface, repoussée par Daniel Bornau.

Kimmich expulsé

Le Bayern a reçu un coup dur à la 44e minute, lorsque l'arbitre Bastian Dankert a brandi un carton rouge direct à Kimmich après consultation de la VAR, pour avoir tiré les cheveux du joueur de Hambourg Alexander Rössing-Lelesiit, qui venait de le bousculer.

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Avant la pause, le gardien bavarois Jonas Urbig a repoussé une frappe puissante de Grønbæk, dans la première minute du temps additionnel.

Dès le début de la seconde période, l'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a effectué son premier changement en faisant entrer Luis Díaz, de retour de blessure, à la place de Bara Ndiaye, afin de préserver l'efficacité offensive malgré l'infériorité numérique.

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Hambourg a failli profiter de sa supériorité numérique à la 49e minute, lorsque Bornau s'est élevé sur un corner pour tenter sa chance, mais Urbig a repoussé, tandis que Bischof a envoyé à la 51e minute une frappe de loin au-dessus de la barre transversale.

Nouvelle blessure

À la 53e minute, Kompany a sorti son jeune milieu allemand Lennart Karl pour faire entrer l'Autrichien Konrad Laimer.

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Le Bayern a tenté de garder le contrôle du ballon malgré son infériorité numérique, et l'une de ses actions a trouvé Luis Díaz à la 60e minute, mais la défense de Hambourg a contré sa frappe.

Selon les statistiques des buts attendus (xG) publiées par le site officiel de la Bundesliga à la 67e minute, Hambourg devançait le Bayern dans ce domaine avec 0,65 contre 0,45, malgré les longues périodes de possession du club bavarois.

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À la 87e minute, la crise des blessures du club bavarois s'est aggravée lorsque Laimer est sorti sur blessure, remplacé par Nathaniel Brown, avant que la rencontre ne s'achève sur un nouveau faux pas du tenant du titre.