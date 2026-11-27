Partager Suivez GOAL sur Google

L'entraîneur espagnol Pep Guardiola a écarté un retour au Barça après la fin de son aventure à Manchester City. Il a également reconnu ne pas avoir de date précise pour reprendre du service.

Publicité

Pep est l'une des figures les plus influentes de l'histoire récente du Barça. Son équipe a dominé l'Espagne et l'Europe, et a remporté la Ligue des champions à deux reprises, en 2009 et en 2011.

À lire aussi

La finale au Maroc ou à Madrid ? Une question polémique enflamme le débat des candidats à la présidence du gouvernement espagnol

« Écœurant, un autre niveau de méchanceté » : la femme de Neuer fait polémique sur fond de rumeurs d'« infidélité »

Il a aussi imposé un style de jeu que de nombreuses équipes ont tenté d'imiter, et que beaucoup de joueurs, retraités comme en activité, décrivent comme « le meilleur football de l'histoire », selon le quotidien Sport, journal catalan.

Il est donc naturel qu'une grande partie des supporters du Barça espère voir Pep revenir un jour au club.

Publicité Publicité

Mais le technicien catalan s'est montré catégorique à plusieurs reprises : « Mon époque d'entraîneur du Barça est terminée, je ne reviendrai plus jamais entraîner l'équipe. »

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Il l'a réaffirmé il y a quelques jours, lors d'un entretien accordé au magazine officiel de la Bundesliga, principalement consacré à son expérience au Bayern Munich.

Interrogé sur un éventuel retour au Bayern Munich à l'avenir, Guardiola ne l'a pas exclu catégoriquement et a qualifié Vincent Kompany d'« entraîneur formidable ».

Publicité

En revanche, il a été clair au sujet du Barça : « Moi, par exemple, je ne reviendrai pas à Barcelone. »

Guardiola avait déjà déclaré par le passé que la pression médiatique, l'attention excessive portée à ses moindres faits et gestes et la rivalité avec le Real Madrid l'avaient profondément épuisé lorsqu'il entraînait le Barça.

Publicité

Évoquant le football allemand avec son interlocuteur, Markus Hörwick, il a souligné la différence de pression et de mode de vie entre l'Espagne et l'Allemagne : « Peu vous importe la manière dont vous jouez, gagner suffit. En plus, vous savez profiter de la vie en dehors du football, alors qu'en Espagne, il n'y a rien d'autre. »

Guardiola profite de sa pause loin des bancs pour redéfinir ses priorités et déterminer le temps dont il aura besoin avant de revenir sur les terrains. Interrogé sur la date de son retour, il a répondu : « La dernière fois, il m'a fallu une année entière pour recharger les batteries, mais cette fois, je ne sais pas de combien de temps j'aurai besoin. Je ne me fixe pas de date. »

Publicité

Au cours des six mois passés loin du banc, il a reçu des offres importantes, notamment pour diriger les sélections d'Italie, des Pays-Bas et des États-Unis, mais il n'en a accepté aucune.

L'aventure de Guardiola au Bayern Munich a duré trois saisons, de 2013 à 2016.

Publicité

S'il n'a pas réussi à remporter la Ligue des champions, le club bavarois a conquis sept titres sous sa direction, dont trois championnats d'Allemagne consécutifs.

Lors de l'un de ses premiers dîners après sa prise de fonction au Bayern, Franz Beckenbauer lui a lancé : « Ici, tu dois simplement gagner. C'est aussi simple que ça au Bayern Munich. »

Publicité

Selon Guardiola, cette phrase lui a beaucoup plu et l'a aidé à comprendre la nature du travail et les attentes au sein du club.

Le technicien espagnol continue de suivre les entraîneurs de ses deux anciens clubs, Barcelone et le Bayern Munich. Il a salué Hans Flick et Vincent Kompany, estimant qu'ils sont « pleinement qualifiés pour rivaliser et bâtir de grandes équipes ».