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Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), est entré dans une nouvelle phase de pressions politiques et juridiques, alors que les démocrates du Congrès américain multiplient les initiatives pour enquêter sur ses liens avec l'administration du président républicain Donald Trump et sur un projet d'investissement controversé, qui visait à faire entrer des investisseurs privés dans les droits commerciaux des compétitions de la FIFA, à commencer par la Coupe du monde.

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À cet égard, la chaîne « Sky News » a révélé que le bureau du représentant démocrate Jamie Raskin a commencé à contacter des employés actuels et anciens de la FIFA, dont des responsables ayant occupé des postes importants, pour leur demander de témoigner devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants.

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Les entretiens volontaires devraient débuter dans les prochaines semaines, tandis que la commission pourrait faire usage de ses prérogatives pour convoquer des témoins et obtenir des documents au début de la nouvelle année, après le passage de son contrôle aux démocrates à partir de janvier 2027.

L'enquête vise à examiner ce que Raskin a qualifié de « preuves de plus en plus nombreuses d'une possible corruption et d'un donnant-donnant politique entre la FIFA et l'administration Trump », ainsi que la nature de la relation entre Infantino et le président américain.

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Parmi les dossiers soulevés par le représentant démocrate figurent la location par la FIFA d'un bureau dans la Trump Tower à New York et la remise à Trump du prix de la paix de l'instance internationale, sans oublier des interrogations sur la question de savoir si la relation entre les deux parties a valu un traitement de faveur à l'administration américaine ou a influencé les décisions de la FIFA.

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Le projet « FIFA Forward Enterprise » est au cœur de l'enquête. La proposition reposait sur la création d'une société commerciale d'une valeur estimée à 20 milliards de dollars, avec la cession d'une participation de 20 % à des investisseurs emmenés par la société « Thrive Capital » de Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, gendre de Trump, en échange d'un investissement envisagé d'environ 4,2 milliards de dollars.

Des documents consultés par l'agence « Associated Press » montrent que le plan prévoyait le transfert des droits commerciaux des compétitions de la FIFA à la nouvelle société, pour une durée pouvant atteindre 96 ans, avant qu'Infantino n'y renonce fin juillet dernier, sous la pression de vives contestations.

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Ces développements interviennent avant l'élection à la présidence de la FIFA, prévue le 18 mars 2027 au Maroc, qui verra pour la première fois Infantino confronté à une véritable concurrence depuis son élection en 2016.

La FIFA a annoncé avoir reçu trois candidatures : celles d'Infantino, du président de la Fédération française Philippe Diallo et du président d'honneur de la Fédération japonaise Kozo Tashima, qui doivent être examinées par la commission électorale avant leur validation définitive.

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L'enquête américaine risque d'accroître la pression sur Infantino, surtout si les témoignages ou les documents livrent de nouvelles informations sur le projet d'investissement ou sur ses liens avec l'administration américaine.

Elle pourrait aussi ternir son image auprès des fédérations nationales appelées à voter et fournir à ses adversaires des arguments supplémentaires pour contester son mode de gestion et la transparence de ses décisions. Pour l'heure, toutefois, aucun résultat ne prouve qu'il ait commis une infraction, et l'enquête n'implique pas automatiquement l'ouverture d'une procédure pénale ni son exclusion de l'élection.

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Les démocrates vont-ils coopérer avec les Européens pour le faire tomber ?

Il existe bel et bien un front européen opposé à Infantino, mais il avance sur une voie distincte de celle de l'enquête américaine.

Le comité exécutif de l'Union des associations européennes de football (UEFA) a en effet annoncé en août dernier qu'il envisageait de déposer une plainte pénale en Suisse pour soupçon de gestion déloyale liée au projet. Il a également saisi des tribunaux américains afin d'obtenir des documents et des témoignages de la société de Joshua Kushner et d'entités liées à la FIFA.

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Cela ouvre la voie à une convergence d'intérêts entre les démocrates et les Européens : l'enquête américaine pourrait fournir des informations et des documents susceptibles d'être utiles à la procédure judiciaire que souhaite engager l'UEFA, tandis que la pression européenne pourrait renforcer le poids politique de l'enquête dans le monde du football. Pour l'heure, toutefois, aucune information confirmée ne fait état d'un accord ou d'une coordination officielle directe entre les deux parties.

Le principal obstacle pour les adversaires du président de la FIFA reste la carte électorale : malgré l'opposition de l'UEFA, Infantino bénéficie d'un large soutien en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.