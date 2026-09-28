L'Argentin Lionel Messi a poursuivi sa belle forme avec l'Inter Miami, se rapprochant un peu plus de la chute d'un record historique.

Le Columbus Crew a arraché une victoire palpitante face à son hôte l'Inter Miami, tenant du titre de la Leagues Cup, en s'imposant sur le score de 2-1, grâce à un but à la dernière seconde inscrit par Jamal Thiare à la huitième minute du temps additionnel de la seconde période, lors d'une rencontre marquée par une prestation remarquable de la star argentine Lionel Messi.

Malgré la défaite de son équipe, Messi a offert un moment technique exceptionnel en inscrivant l'unique but de l'Inter Miami à la 33e minute, sur un coup franc direct qu'il a exécuté du pied gauche depuis un angle difficile, le ballon se logeant dans la lucarne opposée, sur une frappe qui a surpris la défense de Columbus, qui s'attendait à un centre.

Fabrizio Romano, expert des transferts, a écrit sur son compte « X » : « Lionel Messi a marqué 4 buts sur coups francs lors de ses 7 derniers matchs avec l'Inter Miami. »

Il a ajouté : « Messi (76 buts) n'est plus qu'à deux buts d'égaler le record du meilleur buteur sur coups francs, détenu par le Brésilien Marcelinho Carioca avec 78 buts sur coups francs au cours de sa carrière. »







