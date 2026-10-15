C’est ce que rapporte le quotidien Bild. Le contrat de l’ailier avec le BVB courait pourtant jusqu’en 2027. Au cours des derniers mois de la saison écoulée, les dirigeants du BVB avaient fini, après avoir d’abord hésité, par chercher à prolonger le joueur de 24 ans de manière anticipée. Celui-ci leur a toutefois fait comprendre qu’il quitterait le club l’année suivante. Dortmund a alors négocié avec le FC Barcelone, qui a finalement versé 22 millions d’euros pour le transfert d’Adeyemi.

Selon le quotidien, le déroulement des événements suscite désormais, avec le recul, de l’insatisfaction au BVB. Adeyemi brille jusqu’ici au FC Barcelone et totalise, en dix matches officiels, déjà sept buts et passes décisives cumulés. Les dirigeants de Dortmund estiment donc qu’ils n’avaient pas tort de vouloir prolonger le joueur offensif.

À l’avenir, le BVB devrait s’attaquer encore plus tôt aux prolongations de contrat afin de gagner en visibilité pour sa planification. Trois joueurs, liés au club jusqu’en 2028, seraient ainsi dans son viseur : Gregor Kobel, Waldemar Anton et Julian Ryerson. Dortmund voudrait prolonger ces trois joueurs clés le plus vite possible afin d’éviter de longues discussions et négociations comme dans le cas d’Adeyemi.

Quelles sont les chances du BVB de conclure rapidement ces prolongations ?

Selon le quotidien, les discussions les plus simples devraient être celles avec Waldemar Anton. Le défenseur central s’est imposé à Dortmund aux côtés de Nico Schlotterbeck et dirige la défense lorsque ce dernier est absent sur blessure. Des discussions avec Ryerson seraient également prévues en novembre. Le joueur suscite régulièrement un intérêt peu concret en Angleterre, qui pourrait être rapidement écarté par une prolongation.

Getty Images

Le quotidien Bild juge également bonnes les chances de voir Gregor Kobel signer à nouveau. Le gardien ne pourrait hésiter que si une place se libérait pour lui dans les buts d’un club de tout premier plan. Cela n’a pas été le cas jusqu’ici. Le joueur de 28 ans pourrait donc, lui aussi, prolonger prochainement son contrat au-delà de 2028.