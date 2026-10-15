C’est ce que rapporte le quotidien Bild. Le contrat de l’ailier avec le Borussia Dortmund courait pourtant jusqu’en 2027. Au cours des derniers mois de la saison écoulée, les dirigeants du BVB avaient, après avoir d’abord hésité, cherché à prolonger le joueur de 24 ans avant l’échéance de son contrat. Mais celui-ci avait fait savoir qu’il quitterait le club l’année suivante. Les dirigeants de Dortmund ont alors négocié avec le FC Barcelone, qui a finalement versé 22 millions d’euros d’indemnité de transfert pour Adeyemi.

Selon le quotidien, la tournure des événements suscite désormais, avec le recul, de l’insatisfaction au BVB. Adeyemi brille jusqu’à présent au FC Barcelone et compte en dix matches officiels déjà sept contributions décisives. Les dirigeants de Dortmund estiment donc qu’ils n’avaient pas tort de vouloir prolonger le joueur offensif.

À l’avenir, le BVB entend aborder la question des prolongations de contrat encore plus tôt afin de pouvoir planifier avec davantage de certitude. Trois joueurs liés au club jusqu’en 2028 seraient ainsi désormais au centre de son attention : Gregor Kobel, Waldemar Anton et Julian Ryerson. Le Borussia souhaiterait prolonger ces trois joueurs majeurs le plus rapidement possible afin d’éviter de longues discussions et négociations comme dans le cas d’Adeyemi.

Quelles sont les chances du BVB de prolonger rapidement ces joueurs ?

Selon le quotidien, les discussions les plus simples devraient concerner Waldemar Anton. Le défenseur central s’est imposé à Dortmund aux côtés de Nico Schlotterbeck et dirige la défense lorsque ce dernier est absent sur blessure. Des discussions devraient également avoir lieu en novembre avec Ryerson, qui suscite régulièrement un intérêt encore peu concret en Angleterre. Une prolongation pourrait rapidement y mettre fin.

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Le quotidien Bild juge également bonnes les chances d’obtenir une nouvelle signature de Gregor Kobel. Le gardien ne pourrait hésiter que si une place dans les buts se libérait pour lui dans un club de tout premier plan. Cela n’a pas été le cas jusqu’à présent : le joueur de 28 ans pourrait donc lui aussi prolonger prochainement au-delà de 2028.