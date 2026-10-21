José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a suscité la polémique avant le Clasico tant attendu face au Barça, après s'être plaint du peu de temps dont dispose son équipe pour préparer la rencontre, prévue dimanche prochain en Liga.

Les propos de Mourinho sont intervenus après la victoire 4-1 contre Leipzig mercredi soir, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, au cours de laquelle le club merengue a réalisé un parcours parfait dans la compétition continentale.

Le Real Madrid arrive au Clasico dans une bonne dynamique, après avoir retrouvé son équilibre et enchaîné trois victoires consécutives contre la Roma, Séville et Leipzig en l'espace de 7 jours, en inscrivant 4 buts à chaque match.

Mais le Real Madrid occupe la troisième place du classement de la Liga avec 21 points, à 6 points du Barça, et doit donc remporter le Clasico pour réduire l'écart à 3 points.

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Mourinho a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « As » à l'issue du match contre Leipzig : « Nous perdons 24 heures de repos, mais nous allons disputer le Clasico. »

Une déclaration qui ouvre la porte aux interrogations : le technicien portugais met-il en lumière un véritable problème dans le calendrier des matchs, ou prépare-t-il de manière précoce le terrain pour justifier un éventuel faux pas face au rival de toujours ?

Mourinho fait référence au fait que le Barça a disputé son match contre le Paris Saint-Germain dans la capitale française, dans le cadre de la troisième journée de la compétition européenne, le mardi, tandis que le club merengue a joué son match au stade Santiago-Bernabéu le mercredi, avant que les deux équipes ne s'affrontent le dimanche au Camp Nou.

Interrogé sur le niveau de confiance du Real Madrid avant la rencontre face au Barça, Mourinho a refusé d'aborder le match comme un test ordinaire, affirmant que le Clasico reste différent des autres matchs de championnat.

Il a déclaré : « Dans un Clasico, il n'est pas question de confiance. C'est un autre match de championnat, mais il n'est pas comme les autres. »

Des éloges pour Bernardo Silva et Courtois

Par ailleurs, le technicien portugais a salué la prestation de Bernardo Silva, titulaire après une longue période, affirmant qu'il méritait sa chance grâce à ce qu'il apporte. Il a déclaré : « Bernardo n'avait pas débuté un match depuis longtemps, mais il mérite lui aussi de jouer selon le principe du mérite. Il a livré un match remarquable. »

Mourinho a ajouté que son équipe avait affiché un bon visage durant la première mi-temps, même si le rythme était en deçà de ce qui était attendu, précisant que la seule chose qui l'a contrarié a été le but encaissé par Thibaut Courtois, malgré la belle prestation du gardien et ses deux arrêts sur des occasions dangereuses.

Il a déclaré à ce sujet : « Courtois ne méritait pas d'encaisser ce but. Après les deux arrêts qu'il a réalisés, il ne méritait pas que ses coéquipiers lui gâchent sa soirée. »

Güler et Valverde : de nouvelles solutions

Mourinho a évoqué l'utilisation d'Arda Güler et de Federico Valverde, expliquant que la période qu'il a passée avec l'équipe, soit 105 jours, n'est toujours pas suffisante pour connaître pleinement toutes les capacités de ses joueurs.

Il a précisé : « J'ai encore besoin d'apprendre à les connaître, et la meilleure façon de le faire, c'est à travers les matchs et les compétitions. Ils ont bien joué, et le côté droit a de nouveau très bien fonctionné. Nous avons de bonnes solutions. »

Après avoir décroché une troisième victoire en Ligue des champions, l'entraîneur a souligné que le Real Madrid comptait désormais 9 points, mais qu'il restait encore loin de la barre des 20 points dont il a parlé dans le contexte de la course à la qualification directe, mettant en garde contre la difficulté de la prochaine étape, notamment avec la rencontre contre l'Olympiakos à Athènes, avant de se rendre à Valence deux jours seulement plus tard.

Il a néanmoins insisté sur le fait que la concentration de l'équipe se porte d'abord sur les matchs de championnat, puis sur la rencontre attendue face au Barça.

Qu'en est-il du remplacement de Vinicius ?

Mourinho a abordé la décision de remplacer Vinicius Junior et de faire entrer Diomande à la 70e minute. Il a déclaré : « Faire entrer Diomande n'avait rien à voir avec le fait de penser au Clasico, mais avec ce dont je dispose sur le banc. Je savais que nous avions un joueur doté d'une grande vitesse, et quand il entre frais dans les dernières minutes, il devient difficile à arrêter. »

En revanche, l'entraîneur a défendu la prestation de Vinicius, affirmant qu'il avait rempli ses devoirs tactiques de belle manière et contribué à fermer les espaces, et qu'il avait même failli inscrire un but splendide, n'eût été la parade remarquable du gardien de but.

Il a ajouté : « Seul Vinicius peut expliquer s'il se sent triste, mais son entraîneur est satisfait de ce qu'il a offert. »

Il est à noter que Vinicius sera absent du Real Madrid lors du Clasico en raison de sa suspension.