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L'Union européenne de football (UEFA) a dévoilé ce jeudi l'équipe type de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027, composée de 11 joueurs issus de 10 clubs différents.

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Les deux Madrilènes Kylian Mbappé et Jude Bellingham figurent en bonne place dans cette équipe type, aux côtés d'Anthony Gordon, ailier de Barcelone.

Le groupe d'observateurs techniques de l'UEFA a sélectionné les joueurs en évaluant les performances des équipes et des participants lors des matchs de la journée, avec l'appui de la cellule d'analyse des matchs de l'instance européenne, basée à Nyon, en Suisse.

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Dans les buts, l'UEFA a retenu le Brésilien Alisson Becker, gardien de Liverpool, auteur d'une prestation remarquable face au Club Bruges. Il a réalisé cinq arrêts et permis à son équipe de garder sa cage inviolée, avant de délivrer une passe décisive grâce à un long ballon pour Alexander Isak lors de la victoire de Liverpool (3-0).

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En défense, Mario Hermoso, joueur de la Roma, est associé à Logan Costa, de Villarreal, et à Nathan Ngoy, joueur de Lille.

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Hermoso a inscrit le but de l'ouverture du score pour la Roma face au Paris Saint-Germain, lors d'un match qui s'est soldé par un nul 2-2.

L'Espagnol s'est également illustré par sa domination dans les duels et a récupéré le ballon à 11 reprises.

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Costa, lui, a été l'un des piliers de la défense de Villarreal, qui a signé cette saison son premier match sans encaisser de but en phase de ligue de la Ligue des champions en battant le Slavia Prague (1-0).

De son côté, Ngoy a participé à la remontée de Lille face au Bayern Munich, conclue par une victoire surprise (2-1), en offrant le but de l'égalisation à l'attaquant Ayase Ueda.

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Au milieu de terrain, l'UEFA a choisi l'Italien Nicolò Barella, joueur de l'Inter Milan, l'Espagnol Luis Mila, star de Côme, et le Français Rayan Cherki, joueur de Manchester City, aux côtés de Jude Bellingham, du Real Madrid.

Barella a contribué à la victoire de l'Inter Milan contre Stuttgart (2-0), tandis que Mila a inscrit le but de la victoire de Côme face à l'AEK Athènes (1-0), son premier en Ligue des champions.

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Cherki a livré une prestation de haut niveau face à Naples et a marqué le but de l'égalisation (2-2) qui a évité la défaite à Manchester City. Il a réussi 47 passes dans le dernier tiers, le total le plus élevé parmi les joueurs de la journée.

Bellingham, quant à lui, a été l'un des grands artisans de la remontée du Real Madrid face à Eindhoven, avec un but et une passe décisive lors de la victoire 5-1, alors qu'il n'était entré en jeu qu'au début de la seconde période.

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En attaque, l'équipe type réunit le Colombien Cucho Hernández, star du Real Betis, auteur d'un doublé lors de la victoire face aux Slovaques du Slovan Bratislava (2-0), Kylian Mbappé, qui a inscrit deux buts lors du succès du Real Madrid contre Eindhoven, et Anthony Gordon, attaquant de Barcelone, lui aussi auteur d'un doublé lors de la victoire contre les Azerbaïdjanais de Sabah (4-1).

Le Real Madrid est ainsi le seul club à placer deux joueurs dans l'équipe type, les neuf autres places se répartissant entre neuf clubs différents.