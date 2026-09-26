Jürgen Klopp n'a pas attendu longtemps pour dévoiler son sens de l'humour lors de sa première conférence de presse après avoir pris les rênes de la sélection allemande, se retrouvant face à une question amusante d'un journaliste, à laquelle il a répondu avec encore plus d'esprit.

Klopp a débuté son aventure avec la sélection allemande par un match nul palpitant à l'extérieur face aux Pays-Bas, la Mannschaft ayant laissé filer une victoire pourtant à portée de main pour se contenter d'un nul 1-1 lors de la journée inaugurale du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA.

Au cours de la conférence de presse, un journaliste a dit à Klopp : « Mon allemand est mauvais, puis-je vous parler en anglais avec l'accent des habitants de Liverpool ? »

Dès que le journaliste a commencé à s'exprimer en anglais, Klopp a répliqué avec ironie : « Eh bien, votre anglais est mauvais aussi », dans une scène qui a instauré une ambiance de bonne humeur au sein de la conférence.









Sur le plan technique, le technicien allemand s'est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, saluant notamment le caractère et la passion affichés durant la rencontre, tout en insistant dans le même temps sur le besoin de progression de l'équipe.

Klopp a déclaré : « Je me suis tenu sur la ligne de touche plus d'un millier de fois, donc je connais bien cette place, et cela n'a pas changé pour moi. Très heureux de nombreuses performances individuelles, et de manière générale, la passion que nous avons montrée m'a beaucoup réjoui. »











