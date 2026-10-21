Le Real Madrid a relevé le niveau d'attente de ses supporters avant le Clasico grâce à une nouvelle victoire convaincante, poursuivant ainsi ses performances remarquables de ces derniers temps, comme pour dire : « Amenez-nous le Barça maintenant ».

La Maison Blanche a décroché un succès confortable face à son hôte Leipzig sur le score de quatre buts à un, lors d'une rencontre disputée au stade Santiago-Bernabéu ce mercredi soir, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il s'agit également du dernier match avant le choc du Clasico contre le Barça, dimanche prochain en Liga.

Ainsi, l'équipe de l'entraîneur José Mourinho peut aborder le choc du Clasico avec sérénité et un moral élevé après des prestations remarquables face à l'AS Rome, Séville et Leipzig successivement. Mieux encore, elle domine son rival sur le plan psychologique, lui qui arrive avec une première défaite cette saison, sur le score de quatre buts à deux face au Paris Saint-Germain.

Et bien que le Barça ait été précédemment le candidat favori pour remporter le Clasico, au regard de sa série de victoires et de ses prestations remarquables en Liga et en Ligue des champions, la balance semble désormais quasiment équilibrée après le réveil de la Maison Blanche.

Leipzig avait laissé entrevoir des signes de danger sur le but du Real Madrid en première période, mais Thibaut Courtois s'est illustré, tandis que les joueurs de l'équipe locale ont déployé toute leur magie, en particulier en seconde période.

Le Real Madrid a réussi le carton plein en Ligue des champions, après avoir battu l'Inter Milan et l'AS Rome lors des deux premières journées, ce qui lui permet d'atteindre la quatrième place au classement général avec 9 points, tandis que le total de l'équipe allemande reste figé à 3 points, à la 27e place.





Courtois brille et Silva ouvre le score

Le Real Madrid a maîtrisé le déroulement de la première période et a viré en tête d'un but, mais il a aussi subi des attaques dangereuses de la part de Leipzig, qui ont failli lui coûter cher sans l'éclat de son gardien Thibaut Courtois à plus d'une reprise.

Arda Güler a semé le trouble sur le flanc droit, s'élançant à plusieurs reprises et délivrant des centres, dont le plus dangereux à la 15e minute, mais Kylian Mbappé n'a pas pu le convertir en but.

Courtois a préservé ses cages sur deux actions marquantes en première période, la première à la 28e minute lorsqu'il a repoussé une frappe directe de l'intérieur de la surface, et la seconde à la 41e minute en détournant un face-à-face.

De son côté, Jude Bellingham a menacé le but allemand à la 39e minute d'une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface, qui est passée au-dessus de la barre.

Et deux minutes avant la fin de la première période, Bernardo Silva a inscrit le premier but de l'équipe espagnole en reprenant un ballon frappé par Güler, qui a trompé le gardien à l'intérieur des six mètres.

Mbappé régale et Diomandé marque contre son ancien club

Dès l'entame de la seconde période, le Real Madrid a intensifié sa pression pour sceller les trois points rapidement, et il a obtenu ce qu'il voulait au bout de 6 minutes.

Bellingham s'est élancé sur le flanc gauche et a délivré un centre précis que Mbappé a repris de la tête, avant que Güler ne le complète au fond des filets allemands.

Le Real Madrid a gagné en confiance après le deuxième but, a maîtrisé le ballon et a même poursuivi sa menace sur le but de Leipzig, mettant fin à toute surprise potentielle de l'équipe allemande.

Mourinho a préféré remplacer Vinícius Júnior au bout de 70 minutes, le joueur brésilien n'ayant pas réussi à retrouver son niveau, et a fait entrer l'Ivoirien Yan Diomandé.

Et alors que tout laissait présager une fin de match sur un score de deux buts à zéro, Mbappé a inscrit un superbe but après avoir reçu un ballon du remplaçant Diomandé, qu'il a envoyé dans la lucarne opposée, le gardien ne parvenant pas à l'atteindre.

Leipzig a refusé de rentrer bredouille et a réussi à inscrire un but pour sauver l'honneur par l'intermédiaire de Tidiam Gomis, profitant du mauvais placement des défenseurs du Real Madrid, après une passe de Christoph Baumgartner.

De son côté, Diomandé a conclu le quadruplé du Real Madrid d'une frappe surpuissante, profitant d'une passe du remplaçant marocain Brahim Díaz, en faisant trembler les filets de son ancien club.