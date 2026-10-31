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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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En chiffres : le déluge offensif du Barça, du jamais-vu depuis 86 ans !

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
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Le club catalan a inondé les filets des visiteurs

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Le FC Barcelone a réalisé un exploit offensif historique après sa large victoire face à son hôte le Deportivo Alavés sur le score de 6-1, ce samedi, au stade Spotify Camp Nou, lors de la 11e journée du championnat d'Espagne.

Le Barça est ainsi devenu la première équipe à inscrire 46 buts lors des 11 premières journées de Liga depuis Séville, qui avait réalisé la même performance au cours de la saison 1940-1941, selon le réseau français « Stats Foot ».

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Avec cette victoire écrasante (6-1) sur le Deportivo Alavés, le Barça a porté son total à 30 points, en tête du classement de la Liga, avec deux points d'avance sur l'Atlético Madrid, dauphin, et six points sur le Real Madrid, troisième, qui se déplacera demain sur le terrain du Racing Santander dans le cadre de la même journée.

Les buts du club catalan ont été inscrits par Raphinha (deux buts), Lamine Yamal (deux buts), Fermín López et Anthony Gordon.

Ce large succès est arrivé à un moment important pour le FC Barcelone, qui abordait la rencontre en quête d'un retour à l'équilibre après ses défaites face au Paris Saint-Germain (4-2) et au Real Madrid (2-1), alors qu'il se prépare à accueillir le club anglais d'Aston Villa, mardi prochain, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions.

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