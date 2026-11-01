Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Durée d'absence foudroyante pour Al-Sibari : les doutes planent autour d'Olisè

I. Saibari
M. Olise
S. Gnabry
J. Urbig
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Atlético Madrid vs Bayern Munich
Atlético Madrid
Ligue des Champions
Niger vs Maroc
Niger
Maroc
Africa Cup of Nations Qualification
Maroc vs Niger
Maroc
France
Allemagne
Espagne
Niger

L'international marocain a été blessé lors d'un duel aérien avec le gardien de Dortmund.

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Le journal allemand "Bild" a révélé, ce dimanche, les dernières évolutions des blessures qui ont touché les rangs du Bayern Munich, avant le match face à l'Atlético Madrid prévu mardi prochain, au stade "Riyadh Air Metropolitano", dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Europe.

Le journal a indiqué qu'Ismaël Saibari a subi une opération à la cheville et sera absent pour une durée d'au moins 3 mois, tandis que Serge Gnabry souffre d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'éloignera des terrains pour une période comprise entre 4 et 6 semaines.

À lire aussi

Seul Cristiano les dépasse : Raphinha égale le record historique de Messi

En vidéo : Saibari quitte l'Allianz Arena avec des béquilles, de mauvaises nouvelles pour les supporters du Bayern Munich

Concernant Michael Olise, le diagnostic précis de sa blessure n'est toujours pas disponible à ce jour, rendant sa participation face à l'Atlético Madrid incertaine.

Quant au gardien Jonas Urbig, il est apparu en état de vertige après le match d'hier, après avoir reçu un violent coup à la tête, et le Bayern Munich continue de surveiller son état de près avant de prendre une décision sur sa possible participation au match contre les Rojiblancos.

Le quatuor du club bavarois s'est blessé lors du match d'hier samedi, qui s'est terminé sur un nul face au Borussia Dortmund (2-2), au stade Allianz Arena de Munich, dans le cadre des rencontres de la huitième journée de la Bundesliga.

Le rendez-vous attendu face à l'Atlético revêt une grande importance pour le Bayern Munich, qui a fait match nul lors des deux dernières journées de la Ligue des champions d'Europe : (3-3) face au Viking norvégien et (2-2) face à Arsenal.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google