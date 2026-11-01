Le journal allemand "Bild" a révélé, ce dimanche, les dernières évolutions des blessures qui ont touché les rangs du Bayern Munich, avant le match face à l'Atlético Madrid prévu mardi prochain, au stade "Riyadh Air Metropolitano", dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Europe.

Le journal a indiqué qu'Ismaël Saibari a subi une opération à la cheville et sera absent pour une durée d'au moins 3 mois, tandis que Serge Gnabry souffre d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'éloignera des terrains pour une période comprise entre 4 et 6 semaines.

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Concernant Michael Olise, le diagnostic précis de sa blessure n'est toujours pas disponible à ce jour, rendant sa participation face à l'Atlético Madrid incertaine.

Quant au gardien Jonas Urbig, il est apparu en état de vertige après le match d'hier, après avoir reçu un violent coup à la tête, et le Bayern Munich continue de surveiller son état de près avant de prendre une décision sur sa possible participation au match contre les Rojiblancos.

Le quatuor du club bavarois s'est blessé lors du match d'hier samedi, qui s'est terminé sur un nul face au Borussia Dortmund (2-2), au stade Allianz Arena de Munich, dans le cadre des rencontres de la huitième journée de la Bundesliga.

Le rendez-vous attendu face à l'Atlético revêt une grande importance pour le Bayern Munich, qui a fait match nul lors des deux dernières journées de la Ligue des champions d'Europe : (3-3) face au Viking norvégien et (2-2) face à Arsenal.