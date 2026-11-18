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Le calvaire d'Alphonso Davies connaît un nouvel épisode. Une fois de plus, le latéral gauche va manquer au Bayern Munich sur blessure, au pire moment !

Plus de 600 jours après sa dernière titularisation, Alphonso Davies figurait samedi dans le onze de départ de l'équipe nationale du Canada. Six minutes plus tard, son retour tant attendu était déjà terminé . Le joueur de 26 ans a glissé malencontreusement, sans intervention adverse, puis a quitté le terrain peu après en secouant la tête.

Alors que l'entraîneur adjoint Mauro Biello et la fédération avaient d'abord évoqué, de manière un peu énigmatique, une « blessure au bas du corps », le verdict est désormais tombé : Davies souffre une nouvelle fois d'une déchirure de fibres musculaires à la cuisse. Il sera « absent pour le moment », a indiqué prudemment lundi le club le plus titré d'Allemagne . Mais au vu de ses antécédents, il faut s'attendre à une absence de plusieurs semaines. Un retour avant décembre serait plus que surprenant ; il pourrait même ne rejouer qu'après la trêve hivernale.

C'est sans aucun doute un choc pour les Munichois. Cette absence forcée tombe mal à plusieurs égards et remet, de surcroît, une question brûlante sur la table.

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Alphonso Davies était en pleine forme et avait relégué Nathaniel Brown au second plan

Depuis l'automne, Davies évoluait de nouveau à un très haut niveau avec le Bayern. Quelques semaines seulement après l'arrivée de Nathaniel Brown, le chouchou du public, rapide comme l'éclair, a montré pourquoi il figure parmi les joueurs les mieux payés du club. Davies avait récemment relégué la recrue au second plan sur le côté gauche de la défense et reconquis sa place de titulaire .

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Avant la trêve internationale, il s'était aussi montré convaincant un cran plus haut, en remplacement de Luis Diaz, lors des matches importants contre Arsenal et l'Atlético de Madrid, ainsi que par séquences face au BVB. Aucun remplaçant n'avait été recruté cet été pour Diaz, notamment parce que Davies est lui-même un ailier gauche de formation . Et ce, alors que le Colombien, dont le retour ne devrait pas non plus avoir lieu vendredi contre le 1. FC Cologne, avait lui-même demandé qu'un transfert vienne alléger sa charge de travail.

En l'absence de Serge Gnabry (grave blessure à la cuisse) et d'Ismael Saibari (rupture du ligament de la syndesmose) , dont les blessures les tiendront encore longtemps éloignés des terrains, Brown pourrait devoir dépanner en attaque, comme en début de saison. Jamal Musiala est certes proche d'un retour dans le groupe, mais ne devrait pas encore être une option pour le onze de départ. Konrad Laimer ou Josip Stanisic, récemment en méforme, devraient donc dépanner au poste de latéral gauche.

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Sur le papier, Hiroki Ito représente lui aussi une option. Le Japonais, épargné par les blessures pour la première fois depuis longtemps, n'a toutefois joué que 115 minutes cette saison. Il a néanmoins disputé l'intégralité des 90 minutes contre le 1. FC Magdeburg, club de deuxième division, fin octobre en Coupe d'Allemagne. Mais c'était en défense centrale. Il ne semble manifestement plus être une véritable option dans les plans de l'entraîneur Vincent Kompany.

Davies était extrêmement frustré après sa sortie ce week-end. D'autant qu'après sa déchirure d'un faisceau musculaire dans la dernière ligne droite de la saison passée, il avait même levé le pied lors de la Coupe du monde dans son pays natal, ne passant que 16 minutes sur le terrain, ce qui lui avait valu de nombreuses critiques de la part des supporters canadiens. Il est « un peu frustré et en colère », a confié Davies à la chaîne sportive canadienne OneSoccer. Avoir sans cesse des blessures à la cuisse n'a « rien d'amusant ». « J'ai explosé dans le vestiaire, je ne savais pas ce qui se passait », a expliqué Davies, avouant avoir aussi cassé quelques poubelles.

Getty Images

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Un lourd dossier médical : les blessures musculaires d'Alphonso Davies ne doivent rien au hasard

Une réaction qui n'a rien d'étonnant au vu du lourd dossier médical de Davies. Il s'agit déjà de sa quatrième déchirure de fibres musculaires depuis décembre 2024. Depuis son arrivée à Munich en janvier 2019, il a manqué pas moins de 129 matches. Rien que depuis sa prolongation de contrat lucrative début 2025 , il a accumulé plus de jours d'absence que certains footballeurs sur l'ensemble de leur carrière professionnelle. Tout a commencé par la blessure la plus grave de sa carrière à ce jour :

Du 24 mars au 8 décembre 2025 : rupture du ligament croisé (retard dans la reprise de l'entraînement compris)

Du 4 au 15 janvier 2026 : maladie

Du 22 février au 9 mars 2026 : déchirure de fibres musculaires

Du 11 mars au 2 avril 2026 : blessure à la cuisse

Du 7 mai au 11 juin 2026 : blessure musculaire

Depuis le 15 novembre 2026 : déchirure de fibres musculaires

Le plus frappant, c'est que Davies souffre régulièrement de problèmes musculaires depuis sa blessure au ligament croisé, elle aussi survenue en sélection, que la fédération n'avait pas diagnostiquée dans un premier temps et qui avait provoqué une vive querelle avec le Bayern . Ce phénomène n'a rien de rare dans le football professionnel. Une étude publiée dans l'American Journal of Sports Medicine montre que près d'un joueur professionnel sur trois en souffre au cours de la première année suivant son retour. Selon cette étude, lorsqu'une opération de reconstruction du ligament croisé a été nécessaire, le risque est multiplié par plus de 2,5 par rapport aux joueurs qui n'ont pas été blessés.

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Concrètement, environ 32,5 % subissent au moins une blessure musculaire au cours des douze premiers mois suivant leur retour, contre environ 12,5 % dans le groupe de comparaison composé de joueurs non blessés. Les deux premières déchirures de fibres musculaires de Davies remontent toutefois à quelques mois avant sa rupture du ligament croisé.

Davies est également préoccupé par le fait que ses douleurs reviennent toujours au même endroit. Avoir subi quatre blessures à l'arrière de la cuisse « impose d'être très prudent. Quand on subit toujours la même blessure, quelque chose pourrait finir par céder, et là, on parlerait d'une opération. C'est ce qui me fait peur. C'est vraiment très dur », a-t-il déclaré.

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Par ailleurs, Davies et l'entraîneur Jesse Marsch ont révélé à OneSoccer qu'il avait déjà ressenti avant le match « un peu de douleur vers mon genou, donc dans la partie basse des muscles à l'arrière de ma cuisse ». Le service médical n'avait pas du tout pris cela à la légère et avait même demandé une IRM, qui n'avait toutefois révélé aucune anomalie. « Elle a montré qu'il n'y avait pas de problème. Alors j'ai dit : d'accord. »

Davies veut désormais tout faire pour « rester positif », « se concentrer sur [son] rétablissement et essayer de revenir aussi vite et aussi sûrement que possible ».

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Alphonso Davies n'est-il plus intransférable ? Le dilemme du Bayern

La question se pose néanmoins de nouveau : le Bayern a-t-il eu raison de prolonger son contrat jusqu'en 2030 ? Après des négociations particulièrement laborieuses, les dirigeants emmenés par le directeur sportif Max Eberl lui ont finalement accordé un salaire de base estimé à 15 millions d'euros, qui pourrait encore augmenter sensiblement grâce aux primes. À cela s'est ajoutée une conséquente prime à la signature d'environ 20 millions d'euros.

Dans le même temps, les Munichois ont pris leurs précautions. Selon Sport Bild , le Bayern continue de verser à Davies l'intégralité de son salaire pendant trois à quatre mois d'absence pour blessure, alors que cette période s'étend par exemple à six mois pour Jamal Musiala . En principe, le FCB, comme tout autre employeur, n'est tenu de garantir le maintien du salaire en cas de maladie que pendant six semaines. À partir de la septième semaine, l'assurance maladie légale prend le relais en Allemagne, avec un plafond fixé à 5 812,50 euros bruts par mois.

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Compte tenu de son salaire élevé, des rumeurs circulaient toutefois dès le printemps, rapportées notamment par kicker, selon lesquelles Davies ne serait plus intransférable . Ce nouveau coup dur nourrit les doutes : Davies pourra-t-il un jour se défaire de son statut d'éternel blessé, et le Bayern n'aurait-il pas intérêt à s'en séparer ? D'autant qu'il dispose déjà en Brown d'une excellente alternative, également international allemand. À l'inverse, il est peu probable qu'un club soit prêt à offrir un salaire aussi élevé à un latéral gauche doté d'un tel historique de blessures.

Un véritable dilemme pour le Bayern. Il reste au moins l'espoir légitime que Davies retrouve rapidement son niveau à son retour et que la question d'une vente n'ait même plus besoin d'être tranchée. Il aura alors enfin laissé derrière lui cette maudite année suivant sa blessure au ligament croisé.

Getty Images

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Alphonso Davies : statistiques et performances avec le Bayern

Statistique Saison 2026/27 Total Matches 15 264 Buts 3 18 Passes décisives 5 45 Matches manqués 0 (pour l'instant) 129