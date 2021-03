Dortmund-Séville 2-2, Haaland frappe deux fois

Auteur d'un doublé à l'Aller à Séville, Erling Haaland s'est de nouveau illustré au retour face au club andalou ce mardi.

Erling Haaland n'est pas humain. La thèse du cyborg programmé pour marquer a encore été accréditée par le nouveau doublé du buteur norvégien de Dortmund. Déjà double réalisateur à l'aller en Andalousie, Haaland s'est de nouveau illustré ce mardi soir dans l'antre des Borussen.

Le début de match a été assez paradoxal pour les Espagnols. Ces derniers ont poussé pour ouvrir le socre et n'ont pas démérité, mais on encaissé un but contre le cours du jeu sur la seule opportunité franche des locaux du premier acte. Un but signé de ce diable d'Erling Haaland.

Un but de l'intérieur du pied gauche à bout portant suite à un service signé Reus après une mauvaise relance courte de Bounou. 1-0, le score au repos, de quoi suffire au bonheur des Allemands, surtout au vu de la physionomie de la partie jusque là.

Dès l'entame de la seconde période, Haaland allait s'illustrait façon bulldozer. Après avoir combiné avec Thorgan Hazard à droite de la surface ibérique, le Norvégien passait en force face à Fernando pour tromper Bounou au premier poteau. Mais l'arbitre allait annuler ce but et accorder un pénalty à Haaland qui s'y reprenait en deux tentatives pour enfin sceller son doublé.

2-0, puis 2-1. En effet, à 20 minutes du terme de la partie, le FC Séville allait être récompensé de son match sérieux. Encore un penalty, cette fois de l'autre côté du terain, suite à une poussette de Can sur De Jong dans la surface allemande.

En-Nesyri se chargeait d'exécuter la sentence en force avec un tir qui heurtait la barre avant de visiter l'intérieur des cages du BvB.

Un BvB qui allait réagir à 5 minutes de la fin. Bounou devait ainsi intervenir suite à un contre rondement mené par les locaux qui aboutissait sur une frappe à bout portant de Dahoud.

Séville continuait de pousser et allait égaliser àdans les dernières secondes du match par En-Nesyri. 2-2, ce sera néanmoins le score final. Attention à cette équipe de Dortmund, un gros outisder en quart de finale de C1.