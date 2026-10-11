La marque "adidas" a lancé ce dimanche la troisième saison de sa campagne "Messi +10", dans laquelle apparaît la star argentine Lionel Messi, qui sélectionne les 10 meilleurs jeunes talents du football.

Le compte "adidas Football" a publié sur la plateforme "X" une vidéo de la campagne, accompagnée de ce commentaire : "Un héritage sur lequel nous construisons. Le prochain chapitre commence ici. Découvrez les étoiles montantes de Messi +10, saison trois".

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Les choix de Messi comprennent 7 joueurs et 3 joueuses, le classement des joueurs étant emmené par le jeune espoir d'Arsenal, l'Anglais Max Dowman, 16 ans.

Dans les choix de la légende argentine figurent également son compatriote Tomas Aranda, joueur de Boca Juniors, et Gilberto Mora, la star du club mexicain de Tijuana, devenu la cible de l'intérêt de nombreux grands clubs européens, notamment le Barça et le Real Madrid, selon des informations de presse.

Voici les 10 joueurs et joueuses retenus :

Tomas Aranda (Argentine – Boca Juniors)

Can Uzun (Turquie – Eintracht Francfort)

Gilberto Mora (Mexique – Tijuana)

Max Dowman (Angleterre – Arsenal)

Xavier Guseo (États-Unis – Crystal Palace)

Jesús Rodríguez (Espagne – Côme)

Kees Smit (Pays-Bas – AZ Alkmaar)

La joueuse Chloe Sarroy (Angleterre – Chelsea)

La joueuse Giovanna Waksman (Brésil – Olympique Lyonnais)

La joueuse Lotta Friede (Allemagne – Hambourg)

La campagne a été lancée en janvier 2025, lorsque Messi a donné des conseils à 10 jeunes talents, parmi lesquels la star du Barça Lamine Yamal, sur la manière de gérer la pression. La deuxième saison a ensuite vu le jour en octobre 2025, avec notamment les noms de Nico Paz, Rio Ngumoha et André Santos.



