L'entraîneur espagnol Cesc Fàbregas, âgé de 39 ans, a réussi à transformer le Côme d'un petit club italien en concurrent européen en seulement deux ans, après l'avoir conduit à la quatrième place de la Serie A et à la qualification pour la Ligue des champions.

Le Côme a également signé des résultats remarquables dans la compétition européenne, notamment une victoire contre Manchester United sur le score de 4-1, puis une large victoire 9-1 à l'extérieur contre Lens, occupant ainsi la quatrième place au classement de la Ligue des champions et se rapprochant de la qualification pour les phases à élimination directe.

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Fàbregas a débuté sa carrière d'entraîneur avec le Côme en juillet 2023, en tant qu'entraîneur de l'équipe des moins de 19 ans, avant d'être promu à l'équipe première à titre provisoire quatre mois plus tard. Il a ensuite été l'adjoint d'Osian Roberts et a contribué à la montée du club en première division, avant d'être nommé entraîneur principal de manière permanente en juillet 2024.

Le Côme a terminé sa première saison en Serie A à la dixième place, avant de progresser jusqu'à la quatrième place la saison suivante, ce qui a placé son entraîneur espagnol dans le radar des grands clubs européens.

Le Barça constitue l'une des destinations possibles pour Fàbregas, compte tenu de son ancien lien avec l'académie de La Masia, et son nom pourrait être évoqué pour succéder à Hansi Flick, si l'aventure de l'entraîneur allemand ne se poursuit pas comme espéré, selon le journal britannique « The Sun ».

Ses deux anciens clubs, Arsenal ou Chelsea, pourraient également songer à faire appel à lui en cas de vacance du poste d'entraîneur principal, tandis qu'il se murmure qu'il a refusé une offre de l'Inter Milan, l'été dernier, pour prendre en main l'équipe.

Cela étant, un départ de Fàbregas du Côme ne serait pas chose aisée, car il n'y occupe pas seulement le poste d'entraîneur principal, mais détient aussi une part minoritaire dans le club, depuis qu'il l'a rejoint comme joueur en 2022.