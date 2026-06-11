Discussions officielles… Mourinho ouvre les portes de la Premier League à Arbeloa

Selon un article publié ce jeudi, la nomination du Portugais José Mourinho à la tête du Real Madrid aurait rapproché Álvaro Arbeloa, ancien entraîneur du club madrilène, d’un poste en Premier League.

Un club anglais serait actuellement en pourparlers avec l’ancien défenseur pour qu’il devienne son nouvel entraîneur la saison prochaine.

Selon le média britannique « The Athletic », Fulham aurait déjà engagé des pourparlers avec l’ancien défenseur pour lui proposer le banc laissé vacant par Marco Silva.

Âgé de 43 ans et libre de tout contrat après son départ du Real Madrid, l’entraîneur espagnol a déjà rencontré les dirigeants londoniens pour évoquer la possibilité de prendre les rênes de l’équipe.

Marco Silva, qui a quitté Fulham après cinq saisons couronnées de succès pour succéder à José Mourinho sur le banc du Benfica, a ainsi ouvert la porte à cette possibilité.

Dans le même temps, Mourinho remplace Álvaro Arbeloa, devenu entraîneur du Real Madrid le 12 janvier dernier après le départ de Xabi Alonso.

À l’issue du dernier exercice de Premier League, Fulham a conclu la saison à la 11e place avec 52 points.