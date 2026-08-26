Comme le révèle un rapport de Sport Bild, l’AC Milan, autre club de renom, a failli griller la priorité au BVB dans les négociations laborieuses avec le KRC Genk, l’ancien club de Karetsas.

Selon ce rapport, les Belges ont d’abord réclamé une indemnité de transfert de 35 millions d’euros et ne voulaient en aucun cas céder leur super talent à un prix inférieur. Le BVB a d’abord refusé d’y répondre favorablement et s’est concentré, selon Sport Bild, avant tout sur le fait de convaincre Karetsas de rejoindre Dortmund.

Une visite du jeune Grec chez le Borussia, au cours de laquelle les dirigeants du vice-champion d’Allemagne lui ont notamment montré le Signal Iduna Park et lui ont vanté l’ambiance qui y règne, aurait fait forte impression et rapidement poussé Karetsas à prendre la décision de vouloir absolument rejoindre le BVB.

Combien le BVB a-t-il dû payer pour Konstantinos Karetsas ?

La stratégie des Dortmundois avait porté ses fruits, car le directeur général sportif Lars Ricken et le directeur sportif Ole Book pouvaient désormais charger Karetsas de faire part à Genk de son souhait de porter à l’avenir le maillot du Borussia. Selon Sport Bild, il s’agit finalement de la pièce maîtresse qui a permis à Book de réussir lors des négociations suivantes avec le club de première division belge et d’obtenir une indemnité fixe de « seulement » 30 millions d’euros.

Getty Images

Et selon Sport Bild, la percée dans les discussions est arrivée juste à temps. Car peu après, et avant même l’annonce officielle du transfert, le BVB aurait appris que Milan était prêt à payer 35 millions d’euros pour Karetsas et avait déposé une offre correspondante à Genk. Si Dortmund avait tardé un peu plus, la cour assidue faite à la recrue désirée pour le milieu offensif serait sans doute devenue à nouveau vraiment compliquée, voire aurait totalement échoué.

Konstantinos Karetsas a fêté ses débuts officiels avec le BVB contre le Bayern

Les Westphaliens ont ainsi pu annoncer début août que Karetsas avait signé un contrat de cinq ans jusqu’en 2031. Le joueur de 18 ans, qui peut déjà s’appuyer sur l’expérience de 92 matches officiels avec Genk et de dix sélections avec l’équipe A de Grèce, est censé occuper au mieux d’emblée un rôle majeur dans l’entrejeu créatif de l’entraîneur Niko Kovac. Samedi dernier, Karetsas a fêté sa première apparition officielle avec le BVB lors de la Supercoupe contre le Bayern Munich (1-2), en étant titularisé et en jouant un peu plus d’une heure.

Ses débuts en Bundesliga devraient désormais suivre samedi. Lors de la 1re journée, Dortmund recevra le Hambourg SV.