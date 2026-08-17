Le Real Madrid a répondu aux offres italiennes reçues pour le Brésilien Endrick, attaquant du club, au cours des derniers jours.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a déclaré sur sa chaîne "YouTube" : "Pour ce qui est des dernières nouvelles, il se passe des choses en coulisses concernant le Real Madrid, car au cours des dernières 24 à 48 heures, des clubs italiens ont de nouveau contacté les Merengues pour comprendre la situation d'Endrick".

Il a ajouté : "Endrick figure sur la liste restreinte des cibles de la Roma depuis longtemps, et des clubs italiens ont de nouveau pris contact pour savoir s'il y avait une chance de le voir partir, car ils souhaitent entamer des discussions et obtenir les services du joueur sous forme de prêt".

Il a poursuivi : "La réponse du Real Madrid aux sollicitations italiennes a été très claire : le club n'a aucune intention d'étudier les offres visant à recruter Endrick cet été".

Il a conclu : "Tous les signaux qui parviennent à Endrick et à ses agents confirment que le président Florentino Pérez, les dirigeants du club et l'entraîneur José Mourinho refusent son départ. C'est donc la position qui prévaut jusqu'à présent".