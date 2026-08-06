Des mots sans détour : une star d'Arsenal brise le silence au sujet de Vinicius

Le joueur d'Arsenal, Riccardo Calafiori, a donné son avis sur les tentatives de son club de recruter le Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, lors du mercato estival en cours.

Le flou entoure l'avenir de Vinicius au Real Madrid. Alors que le sort de son contrat reste incertain, le nom du joueur brésilien a été associé à Arsenal, finaliste de la Ligue des champions.

Le contrat du joueur brésilien expire en juin 2027, et la décision est désormais entre les mains de Vinicius. Le Real Madrid a relevé son offre initiale, mais celle-ci n'a pas répondu aux exigences de l'attaquant.

Au milieu de tout cela, Riccardo Calafiori, le joueur d'Arsenal, a réagi aux informations concernant les négociations avec le joueur brésilien, et ce, après le match amical contre le Real Betis, perdu 3-1 hier par les Gunners.

Selon le journal « AS », le défenseur italien a été interrogé sur les rumeurs entourant Bruno Guimaraes et Vinicius, et sur la dimension que ces deux noms apporteraient à Arsenal au sein de l'élite du football mondial.

Calafiori a répondu : « Nous sommes désormais à ce niveau. Nous sommes au sommet, et nous voulons remporter le championnat à nouveau. Nous voulons être meilleurs que ce que nous étions la saison dernière, si possible, donc nous avons besoin de ce type de joueurs. »

Avec le transfert de Guimaraes qui approche, Arsenal réaliserait un bond compétitif considérable s'il venait à recruter Vinicius, même si rien n'est encore tranché.