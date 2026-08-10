L'avenir de Julian Alvarez reste incertain après des semaines de rumeurs sur son départ possible de l'Atlético Madrid.

L'attaquant argentin a clarifié ses intentions durant la Coupe du monde, déclarant son désir de changer d'air : « Je pense qu'un transfert serait le mieux pour tout le monde, et je veux réaliser mon rêve. »

Depuis ce moment, le Barça s'est positionné comme le candidat le plus sérieux, allant jusqu'à présenter une offre de 100 millions d'euros. Pourtant, l'Atlético Madrid est resté ferme dans son refus de négocier, et Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général, comme Diego Simeone, l'entraîneur, ont publiquement insisté sur le fait que Julian n'est pas à vendre.

Le journaliste réputé Jota Jordi a affirmé, sur les réseaux sociaux, que des jours décisifs approchent pour dénouer cette affaire.

Il a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Sport » : « Aujourd'hui, c'est la date prévue pour que Julian rejoigne le stage de préparation de la nouvelle saison. Il se présentera avec le même professionnalisme qu'il a toujours montré avec le club. »

Il a confirmé que le joueur avait demandé une réunion avec Miguel Gil Marín il y a dix jours pour discuter de sa situation, et qu'il avait reçu une réponse catégorique : « Il n'y a rien dont parler, nous nous verrons le 10 du mois. »

Jota Jordi estime que le moment est désormais venu pour Gil Marín d'avancer et souligne que Julian Alvarez ne cherche à créer aucun conflit avec l'Atlético : « C'est un homme bien, il n'a aucun problème, il ne veut aucune mauvaise ambiance et il est reconnaissant envers le club. »

Il évoque également une « promesse présumée » faite par Gil Marín au joueur en février dernier : « Il n'a qu'un seul rêve, que lui ont promis Gil Marín et Simeone en février, et il veut le réaliser. Il a la promesse de l'entraîneur et il est conscient que, par le dialogue, dans le respect des convenances et de la courtoisie, les choses se régleront. »

De plus, Jota Jordi indique aussi que Simeone a déclaré à maintes reprises qu'il ne voulait pas de joueurs qui ne souhaitent pas rester à l'Atlético Madrid : « Il ne serait pas dans l'intérêt du club de conserver, non seulement Julian, mais n'importe quel joueur incapable de donner le meilleur de lui-même parce qu'il n'est pas heureux ici. La priorité doit être donnée à la logique et aux personnes. »