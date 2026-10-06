Des contrats en acier : Deco verrouille la génération dorée du Barça

Le Barça ne se contente pas de récolter les fruits de son solide début de saison, il travaille dans le même temps à sécuriser l'avenir de l'équipe pour de longues années. Et tandis que les hommes de Hansi Flick continuent de lutter avec force pour les titres, le directeur sportif Deco s'active en coulisses pour boucler les dossiers de prolongation les uns après les autres, après avoir déjà réussi à conserver les principaux piliers du projet catalan.

Après avoir sécurisé l'an dernier le maintien de neuf joueurs, dont Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Eric García, le club s'apprête à ajouter de nouveaux noms à la liste des contrats longue durée.

Raphinha figure en tête des dossiers que Deco a bouclés. Après que l'attaquant brésilien a officiellement prolongé son contrat jusqu'en juin 2028 au mois de mai 2025, son niveau exceptionnel en ce début de saison a poussé la direction du Barça à agir rapidement.

Deco a annoncé lors de l'assemblée générale des membres du club en septembre dernier que Raphinha prolongerait son contrat de deux années supplémentaires, pour rester au Barça jusqu'en juin 2030, l'annonce officielle de l'accord devant intervenir dans les prochaines semaines.

Cette décision survient après un départ offensif impressionnant du joueur, qui occupe la tête du classement des buteurs de Liga avec 12 buts, en plus d'avoir inscrit 14 buts lors de ses 8 premiers matches toutes compétitions confondues.









Le projet de Deco ne s'arrête pas à Raphinha, puisque le Barça s'apprête également à annoncer la prolongation des contrats de Marc Bernal et Xavi Espart jusqu'en juin 2030. Bernal bénéficie d'une grande confiance au sein du club en tant que l'un des plus grands talents montants, tandis qu'Espart a attiré les regards cette saison en devenant l'une des surprises de l'équipe et en s'imposant dans les plans de Flick au détriment d'autres noms au poste de latéral.

Avant la trêve internationale, le Barça a scellé l'avenir de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, qui a attiré les regards durant la préparation sous la direction de Flick, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

Avec l'intérêt du Bayern Munich pour l'enrôler et sa volonté de profiter de l'ancienne clause libératoire de 15 millions d'euros, le Barça a agi rapidement pour assurer le maintien du joueur jusqu'en juin 2030, tout en portant le montant de la clause libératoire à 150 millions d'euros, un message clair indiquant que le club le considère comme une partie de son projet à long terme.

En janvier 2026, le Barça a poursuivi sa politique de blindage de ses stars, après avoir prolongé le contrat de Fermín López jusqu'au 30 juin 2031. Le milieu de terrain est ainsi devenu l'un des piliers sur lesquels le club mise pour l'avenir, aux côtés de Lamine Yamal, Eric García et d'un certain nombre de jeunes éléments liés par de longs contrats avec l'équipe.









Avec la finalisation imminente des dossiers Raphinha, Bernal et Espart, aux côtés de Gerard Martín et Bryan Farinas, il semble que Deco soit désormais proche de boucler la plupart des dossiers de contrats au sein de l'équipe.

Le gardien polonais Wojciech Szczęsny demeure la seule exception, puisque son contrat expire en juin prochain, après avoir signé une prolongation d'une saison l'été dernier.

En revanche, la signature de Dominik Livaković avec un contrat courant jusqu'en juin 2030 est venue offrir au Barça une alternative fiable dans les buts, et renforce son plan pour préserver la stabilité de l'équipe dans les années à venir.

Ainsi, Deco ne construit pas le Barça uniquement pour la saison en cours, mais travaille à façonner une équipe à la continuité garantie, qui conserve ses stars et ses talents et offre au projet de Flick une chance de grandir, loin de l'obsession du départ des piliers essentiels.