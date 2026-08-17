Le football européen approche du début d'une nouvelle saison, mais la compétition ne se limite pas cette fois au terrain. Avec le coup d'envoi de la saison 2026-2027, les chiffres révèlent une réalité économique manifeste : la Premier League anglaise s'éloigne financièrement des autres grands championnats, tandis que l'Italie et la France peinent à conserver leur position dans la course aux revenus et aux investissements.

Les cinq grands championnats d'Europe, à savoir la Premier League anglaise, la Liga espagnole, la Serie A italienne, la Bundesliga allemande et la Ligue 1 française, sont connus pour être le moteur principal de l'industrie mondiale du football. Alors que la Liga espagnole a déjà entamé sa saison, quoique de manière irrégulière, la Premier League anglaise, la Serie A italienne et la Ligue 1 française débutent le 21 août, la Bundesliga allemande leur emboîtant le pas le 28 du même mois.

La valeur marchande totale des cinq grands championnats atteint environ 32 milliards d'euros, un chiffre qui reflète l'ampleur de la domination économique du football européen, en tête duquel figure la Premier League anglaise, qui s'accapare à elle seule près de 40 % de la valeur marchande totale de ces championnats.

Real Madrid et Barcelone : la puissance commerciale en Espagne

La Premier League anglaise domine le tableau avec une valeur marchande estimée à environ 12,56 milliards d'euros, tandis que ses revenus annuels consolidés dépassent les 8 milliards d'euros, selon ce qu'a rapporté le journal «AS» espagnol. Ces chiffres s'appuient sur les plus récentes études économiques mondiales relatives à l'industrie du football, publiées au cours de l'année 2026, ainsi que sur les rapports annuels spécialisés dans le financement du football et les évaluations du marché.

La Liga espagnole arrive en deuxième position avec une valeur marchande d'environ 5,45 milliards d'euros, suivie de la Serie A italienne avec 5,36 milliards d'euros, puis de la Bundesliga allemande avec 4,8 milliards d'euros, et enfin de la Ligue 1 française avec une valeur estimée à 3,8 milliards d'euros. Au niveau des revenus annuels, la Premier League anglaise maintient un écart considérable, avec une moyenne d'environ 8,1 milliards d'euros, contre 4,1 milliards d'euros pour la Liga espagnole, 4 milliards d'euros pour la Bundesliga allemande, 3,1 milliards d'euros pour la Serie A italienne et 2,3 milliards d'euros pour la Ligue 1 française.

À l'analyse de ces chiffres, il apparaît, année après année, que l'orientation de l'industrie du football européen est de plus en plus déterminée par la Premier League anglaise, tandis que le Real Madrid et Barcelone continuent de jouer un rôle exceptionnel sur le plan de la puissance commerciale mondiale. Même le Bayern Munich, considéré comme le club allemand le plus à même de rivaliser avec les deux géants espagnols, ne dispose pas de la même influence mondiale lui permettant de peser sur la définition des nouvelles tendances de l'industrie à l'échelle internationale.

Thiago Freitas, directeur des opérations chez Roc Nation Sports, souligne que l'écart financier est appelé à se maintenir au cours des prochaines années, affirmant que les grands clubs italiens pourraient devenir économiquement plus proches des grands clubs turcs que de leurs homologues anglais.

Malgré l'écart important avec l'Angleterre, la Liga espagnole bénéficie de caractéristiques économiques distinctives, au premier rang desquelles l'immense puissance commerciale du Real Madrid et de Barcelone. Une grande partie des revenus du football espagnol provient des activités commerciales liées aux deux clubs géants, qui ont réussi à transformer leur popularité mondiale en sources de revenus diversifiées, incluant le sponsoring, l'hospitalité et les droits d'exploitation de la marque, en plus des recettes des stades.

Quant à la Ligue 1 française, elle repose dans une large mesure sur la force de ses grands clubs, en tête desquels le Paris Saint-Germain, ainsi que sur les recettes de billetterie. Moisés Assayag, associé gérant de la société Chanel Asociados, estime que les grands championnats européens s'orientent de plus en plus vers la diversification de leurs sources de revenus plutôt que vers une dépendance excessive aux droits de diffusion télévisée.

Il affirme que les droits de diffusion demeurent un élément essentiel de l'économie du football, mais que le sponsoring et les revenus des jours de match sont devenus plus importants, car ils confèrent aux clubs une plus grande capacité à tirer une valeur directe de leur relation avec les supporters et les marques. La diversification des revenus réduit par ailleurs les risques de déclin ou de stagnation des contrats de diffusion, et crée un modèle financier plus stable, plus prévisible et plus durable sur le long terme.

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La diffusion télévisée : l'arme la plus puissante des Anglais

Les principales sources de revenus diffèrent d'un championnat à l'autre. En Premier League anglaise, la plus grande partie des revenus provient des droits de diffusion télévisée, en particulier les droits internationaux, qui ont contribué à faire de la compétition le produit footballistique le plus répandu à travers le monde. En Bundesliga allemande, ce sont les recettes de billetterie et des fédérations locales qui ressortent, tandis que les marques et le sponsoring représentent l'une des sources de revenus les plus importantes de la Serie A italienne.

Avec le coup d'envoi des saisons des cinq grands championnats, l'écart financier se creuse entre l'Angleterre et le reste du continent, bien que les revenus totaux du marché du football européen aient dépassé pour la première fois la barre des 40 milliards d'euros. Selon les données du marché et les rapports de l'Union européenne de football, la croissance des recettes de diffusion télévisée des clubs anglais au cours de la dernière décennie équivaut presque à la croissance des recettes de l'ensemble des autres clubs de football européens réunis.

La Premier League anglaise perçoit plus de 3,5 milliards d'euros par an au titre des droits de diffusion, portée principalement par le rayonnement mondial de la compétition et son attractivité sur les marchés internationaux. Remplir le stade ne signifie plus seulement vendre le plus grand nombre possible de billets, mais s'est transformé en une plateforme commerciale intégrée à travers laquelle les clubs peuvent générer des revenus supplémentaires provenant de l'hospitalité, de la consommation, du tourisme, du contenu, des données et du sponsoring.

Wagner Lietzke, responsable du développement commercial à l'agence End to End, affirme que la prochaine bataille du football européen se jouera dans une large mesure en dehors du terrain. Il ajoute que les clubs qui parviennent à transformer l'intérêt du public en revenus sans dépendance croissante aux droits de diffusion auront l'avantage, soulignant que le stade et la base de supporters sont devenus deux plateformes commerciales intégrées.

En revanche, certains championnats du continent font face à des défis financiers grandissants. La Liga espagnole conserve la deuxième place de manière stable, quoique avec un écart important par rapport à la Premier League anglaise, tandis que la situation semble plus difficile en Italie et en France. La Serie A italienne a connu une baisse de près de 3 % lors du dernier cycle de droits de diffusion nationaux, alors que la valeur des contrats de diffusion télévisée de la Ligue 1 française a reculé d'environ 20 %.

Ce recul a poussé la Ligue 1 française à expérimenter le modèle de diffusion directe au consommateur, ou D2C, dans une tentative de limiter les pertes et de compenser une partie des revenus perdus à moyen terme. Mais la baisse des revenus de diffusion n'a pas empêché le secteur commercial d'enregistrer une croissance remarquable. Une étude conjointe menée par l'Association européenne du sponsoring et la société Ampere Analysis a révélé l'injection d'un montant record d'environ 5,4 milliards de dollars dans le sponsoring lié aux cinq grands championnats en ce début de saison.

Près de 76 % de ces investissements proviennent de marques mondiales, avec une forte présence d'entreprises d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie. La Premier League anglaise et la Liga espagnole dominent la liste des contrats de sponsoring et d'équipementier sportif les plus onéreux au monde, tandis qu'Adidas domine le marché du football européen avec une part d'environ 11 %.

Au niveau des clubs, des géants espagnols, en tête desquels le Real Madrid, dominent la liste des revenus commerciaux individuels, après que ses recettes issues du sponsoring et du développement des stades ont dépassé les 590 millions d'euros par an, suivis par des clubs comme le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. La Bundesliga allemande se distingue comme le seul grand championnat dont la majorité de la base de sponsors continue de reposer sur les entreprises locales et allemandes.

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La Bundesliga en tête de l'affluence, les Anglais en tête des revenus

En ce qui concerne les revenus des jours de match, qui incluent la vente de billets, les recettes des stades et de la billetterie, la Bundesliga allemande et la Premier League anglaise se disputent la tête de l'efficacité. La Bundesliga allemande bénéficie historiquement de l'une des moyennes d'affluence les plus élevées au monde, profitant de prix de billets relativement raisonnables et d'une culture de stades pleins, avec des clubs comme le Borussia Dortmund et le Bayern Munich en tête du tableau.

Mais en termes de revenus monétaires totaux, la Premier League anglaise domine, grâce à des prix de billets élevés et à la capacité de générer d'importants revenus commerciaux à partir de stades modernes et d'installations d'hospitalité. Selon les indicateurs de Deloitte relatifs aux clubs générant le plus de revenus dans le football, les clubs ayant investi dans le développement de leurs infrastructures sportives ont pu enregistrer des augmentations notables de leurs recettes des jours de match.

En Espagne, le Real Madrid et Barcelone ont réussi à compenser une partie de la baisse des revenus de diffusion télévisée en augmentant les prix des billets, en accroissant la capacité et en tirant profit commercialement de leurs nouvelles installations, faisant des jours de match d'énormes sources de revenus alliant sport, commerce et tourisme.

La domination anglaise ne se limite pas aux revenus et à la valeur marchande, elle s'étend aussi au marché des transferts. Les derniers jours ont connu une activité intense sur le marché des transferts, avec la conclusion de plusieurs transactions colossales, parmi lesquelles le transfert de Yan Diomandé au Real Madrid pour 125 millions d'euros, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du club et entrant dans la liste des transferts les plus onéreux au monde.

Le transfert de Bruno Guimarães à Arsenal a également contribué à augmenter le total des dépenses, la valeur de la transaction ayant atteint 87 millions d'euros, faisant du joueur brésilien celui ayant connu le transfert le plus cher parmi les joueurs brésiliens durant la saison en cours.

Selon les données de Transfermarkt, le total des dépenses actuelles dans les cinq grands championnats atteint environ 6,5 milliards d'euros. L'Angleterre domine la liste avec des dépenses d'environ 2,3 milliards d'euros, suivie de l'Italie avec 815,6 millions d'euros, puis de l'Espagne avec 605 millions d'euros, y compris le transfert de Rodri, de l'Allemagne avec 555 millions d'euros et de la France avec 382,8 millions d'euros.

La liste des championnats les plus dépensiers comprend également le Championship anglais avec 245,3 millions d'euros, la Turquie avec 244,7 millions d'euros, le championnat saoudien avec 219 millions d'euros, le Portugal avec 208,6 millions d'euros et la Belgique avec 119,7 millions d'euros.

Les clubs européens peuvent encore enregistrer de nouveaux joueurs jusqu'au 1er septembre, ce qui signifie que les chiffres actuels sont susceptibles d'augmenter au cours des derniers jours du marché des transferts.

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Sept clubs anglais parmi les plus dépensiers

Sur le plan mondial, les clubs anglais dominent la liste des plus dépensiers, avec sept clubs anglais sur dix dans la liste actuelle. Chelsea est en tête de la liste avec des dépenses d'environ 389 millions d'euros, suivi de Tottenham avec 267 millions d'euros, tandis que le Real Madrid occupe la place suivante avec 225 millions d'euros, puis Manchester City avec 175 millions d'euros, Arsenal avec 168 millions d'euros et Newcastle avec 161,2 millions d'euros.

La liste comprend également la Juventus avec 137,2 millions d'euros, Ipswich Town avec 127,9 millions d'euros, Brighton avec 126,1 millions d'euros et le Milan avec 107,4 millions d'euros. Le volume des investissements de Barcelone devrait grimper à environ 150 millions d'euros dès l'annonce officielle de l'arrivée de Rodri.

Alors que le rythme des investissements européens s'accélère, le plus grand défi pour l'industrie du football demeure de trouver l'équilibre entre compétitivité et durabilité financière. Alexandre Frota, directeur général du salon Foot Pro, affirme que les chiffres actuels reflètent la force et le dynamisme de l'industrie mondiale du football, mais il insiste dans le même temps sur la nécessité de préserver l'équilibre financier.

Il ajoute que l'Europe continue d'accélérer ses investissements colossaux, tandis que le marché brésilien aborde la phase actuelle avec davantage de prudence et une stratégie plus conservatrice, affirmant que l'avenir du jeu exige de maintenir un niveau compétitif élevé sans sacrifier la durabilité financière à long terme.

De son côté, Claudio Fioretto, directeur général de la société P&P de gestion sportive, estime que le marché des transferts brésilien en milieu d'année bénéficie historiquement d'une dynamique différente de celle du début de saison. Il souligne que les mouvements actuels se sont caractérisés par la prudence, les clubs se concentrant sur le renforcement de postes spécifiques et sur des remplacements ciblés plutôt que sur des changements radicaux dans les effectifs. Ce comportement reflète, selon Fioretto, la situation financière actuelle des clubs et leur recherche d'une plus grande responsabilité financière, malgré ses prévisions d'une augmentation de l'activité du marché à l'approche de la clôture de la période des transferts en septembre.

Le tableau complet révèle que le football européen entre dans la saison 2026-2027 avec des écarts financiers manifestes entre ses pôles. La Premier League anglaise ne domine pas seulement la liste des revenus et de la valeur marchande, elle dispose aussi d'une capacité exceptionnelle à attirer les investissements mondiaux, à maximiser les droits de diffusion et à transformer les stades et les supporters en énormes actifs commerciaux, en plus de sa présence écrasante sur le marché des transferts.

En revanche, la Liga espagnole tente de conserver sa position grâce à la puissance commerciale du Real Madrid et de Barcelone, tandis que la Bundesliga allemande cherche à tirer profit de sa popularité et de la stabilité de sa structure économique, au moment où l'Italie et la France font face à des défis plus importants dans le domaine des droits de diffusion et des revenus.

Alors que les revenus du football européen franchissent la barre des 40 milliards d'euros, le message le plus clair en ce début de nouvelle saison apparaît : la course au titre du championnat pourra se décider sur le terrain, mais la bataille pour la domination de l'avenir du football se décide en dehors, là où se trouvent l'argent, la diffusion, le sponsoring, les supporters et les investissements.