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Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, affiche des statistiques remarquables cette saison, avec 17 buts en 17 matchs entre la Liga et la Ligue des champions.

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Mbappé est à la lutte pour la tête du classement des buteurs de Liga : il a inscrit 13 buts en 13 matchs et occupe la deuxième place derrière le Brésilien Raphinha, joueur du FC Barcelone, auteur de 15 réalisations.

Pourtant, les chiffres révèlent un point faible évident dans le parcours de Mbappé au Real Madrid.

Ils montrent en effet que l'attaquant français ne transforme que 42 % des penalties lorsque le Real Madrid est mené au score.

Kylian Mbappé a manqué un penalty pour le Real Madrid face au Celta Vigo cette semaine, plus précisément à la 39e minute du match de la 13e journée de Liga au stade Santiago-Bernabéu, en envoyant le ballon au-dessus de la barre après avoir tenté une « panenka ».

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Si le Real Madrid a renversé la situation après l'ouverture du score de Pablo Durán (6e minute) pour s'imposer 2-1, Mbappé est tombé dans le même piège et n'a pas été décisif dans les moments les plus difficiles du Real Madrid.

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Une faille évidente dans le parcours de Mbappé au Real Madrid

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé affiche un taux de réussite de 78,57 % sur penalty (22 sur 28).

Ce pourcentage tombe toutefois à 42,86 % (3 sur 7) lorsque l'équipe est menée au score au moment où le Français décide de tirer le penalty.

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Cette saison, la situation s'est produite à deux reprises : contre le Celta Vigo samedi dernier (alors que le score était de 1-0) et contre le Real Betis le 4 septembre (alors que le score était de 1-0).

Au Santiago-Bernabéu, face au Celta, il n'a pas eu à regretter son erreur, puisque son équipe a renversé la situation grâce aux buts de Jude Bellingham et de Carlos Espí.

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Mais à Séville, le Real Betis a empoché les trois points : Barout a marqué pour le Betis à la 81e minute, l'arbitre a annulé pour hors-jeu l'égalisation que Carlos Espí aurait pu inscrire à la 87e minute, et Mbappé a manqué un penalty dans le temps additionnel, à la 94e minute.

Getty Images

L'attaquant parisien n'a transformé que 3 penalties alors que le Real Madrid était mené au score, dont 2 au Santiago-Bernabéu : le premier contre Las Palmas lors de sa première année, alors que le score était de 1-0, dans un match remporté 4-1 par le Real Madrid ; le second contre l'Olympique de Marseille lors de sa deuxième année, à 1-0 également, dans une rencontre remportée 2-1 par le Real Madrid grâce à un doublé de Mbappé sur penalty.

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À l'extérieur, il n'a marqué dans cette situation qu'une seule fois, contre Gérone, alors que le Real Madrid était mené 1-0, lors de sa deuxième saison avec la Maison blanche. Ce match s'est soldé par un nul 1-1.

Quant à ses quatre autres tentatives d'égalisation sur penalty (contre le Celta Vigo et le Real Betis cette année, l'Athletic Bilbao et Liverpool lors de sa première saison), il les a manquées, soit un taux de 57,14 %, et le Real Madrid n'a évité la défaite que face au Celta Vigo.

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Au cours des trois saisons qui ont suivi son arrivée au Real Madrid, Mbappé a tiré 28 penalties (23 en Liga, 4 en Ligue des champions et un en Coupe du Roi), pour 22 réussites (78,51 %).

Son taux de réussite atteint 80 % lorsque son équipe mène (8 sur 10) et 100 % lorsque le score est nul (11 sur 11). En revanche, lorsque son équipe est menée, ce pourcentage chute à 42,86 % (3 sur 7).

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Les penalties sont des moments où la gestion de la pression devient un facteur décisif pour le tireur. Mbappé ne se laisse pas perturber lorsqu'il peut donner l'avantage à son équipe, puisqu'il n'a jamais manqué de penalty avec le Real Madrid à égalité, mais il est affecté lorsque son rôle consiste à faire le premier pas vers une éventuelle remontée.

Mbappé plonge dans la spirale des statistiques négatives

Kylian Mbappé est de nouveau entré dans la spirale des chiffres négatifs, après un fait marquant de la star française lors du match entre le Real Madrid et le Celta Vigo : il a gâché une occasion précieuse en première période, une scène qui a relancé le débat sur son bilan dans l'exercice du penalty, bien qu'il en fasse l'une de ses principales sources de buts.

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Le Real Madrid a obtenu un penalty, mais Mbappé n'a pas su saisir l'occasion en envoyant le ballon loin du but, privant la Maison blanche d'une chance de revenir au score, à la 39e minute.

Le statisticien espagnol Alexis, connu sous le nom de « Mister Chip », a révélé que c'était la première fois que Mbappé manquait un penalty en envoyant le ballon hors du cadre depuis ses débuts en Liga.

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« Mister Chip » a également souligné que le dernier joueur du Real Madrid à avoir envoyé un penalty hors du cadre en Liga avant Mbappé était le Français Karim Benzema, lors du match contre Elche soldé par un nul 2-2, le 23 janvier 2022.