Des changements attendus dans la composition de l'Allemagne face à la Grèce

La sélection allemande se prépare à affronter son hôte grec, ce dimanche soir, lors de la deuxième journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations européenne, au stade de la « WWK Arena » à Augsbourg, en Allemagne.

L'entraîneur Jürgen Klopp devrait procéder à plusieurs changements dans le onze de départ, qui avait fait match nul contre les Pays-Bas (1-1) lors de la première journée, jeudi dernier, au stade Johan Cruyff à Amsterdam.

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Selon le journal allemand « Bild », la Mannschaft devrait aborder la rencontre avec le onze suivant :

Gardien de but : Alexander Nübel.

Défense : Philipp Treu, Jonathan Tah, Yann Bisseck, Hennes Bernds.

Milieu de terrain : Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Serge Gnabry.

Attaque : Karim Adeyemi, Kevin Schade, Younes Ben Taleb.

Klopp avait annoncé son intention de titulariser le gardien Alexander Nübel à la place de Marc-André ter Stegen face à la Grèce, qui a entamé son parcours en Ligue des nations européenne par une victoire sur la Serbie, à domicile (2-1), pour prendre la tête du groupe.

Kai Havertz avait débuté le match contre les Pays-Bas mais s'est blessé, tandis que Nadiem Amiri est entré à la place de Jamal Musiala, lui aussi blessé lors de l'échauffement avant la rencontre, alors que Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown ont évolué en défense, aux côtés de Philipp Treu et Jonathan Tah.

Ce match constituera le premier test de Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur de la Mannschaft sur le sol allemand, ce qui rend une victoire, assortie d'une performance convaincante, vivement attendue par les supporters de la Mannschaft.



