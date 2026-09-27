Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Des changements attendus dans la composition de l'Allemagne face à la Grèce

Allemagne vs Grèce
Allemagne
Grèce
UEFA Nations League A
J. Klopp
Serbie vs Pays-Bas
Serbie
Pays-Bas
Allemagne
Grèce
Serbie
Pays-Bas

Klopp cherche à évaluer le niveau de tous les joueurs

La sélection allemande se prépare à affronter son hôte grec, ce dimanche soir, lors de la deuxième journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations européenne, au stade de la « WWK Arena » à Augsbourg, en Allemagne.

L'entraîneur Jürgen Klopp devrait procéder à plusieurs changements dans le onze de départ, qui avait fait match nul contre les Pays-Bas (1-1) lors de la première journée, jeudi dernier, au stade Johan Cruyff à Amsterdam.

À lire également

Le Bayern Munich rivalise avec le Barça pour un champion du monde

Combien de temps Mbappé et Konaté seront-ils absents du Real Madrid ?

Selon le journal allemand « Bild », la Mannschaft devrait aborder la rencontre avec le onze suivant :

Gardien de but : Alexander Nübel.

Défense : Philipp Treu, Jonathan Tah, Yann Bisseck, Hennes Bernds.

Milieu de terrain : Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Serge Gnabry.

Attaque : Karim Adeyemi, Kevin Schade, Younes Ben Taleb.

Klopp avait annoncé son intention de titulariser le gardien Alexander Nübel à la place de Marc-André ter Stegen face à la Grèce, qui a entamé son parcours en Ligue des nations européenne par une victoire sur la Serbie, à domicile (2-1), pour prendre la tête du groupe.

Kai Havertz avait débuté le match contre les Pays-Bas mais s'est blessé, tandis que Nadiem Amiri est entré à la place de Jamal Musiala, lui aussi blessé lors de l'échauffement avant la rencontre, alors que Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown ont évolué en défense, aux côtés de Philipp Treu et Jonathan Tah.

Ce match constituera le premier test de Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur de la Mannschaft sur le sol allemand, ce qui rend une victoire, assortie d'une performance convaincante, vivement attendue par les supporters de la Mannschaft.


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google