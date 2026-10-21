« Je choisirais toujours un autre profil », a expliqué Sammer en tant que consultant pour Prime Video. Le technicien de 59 ans préférerait des joueurs qui se trouvent « un peu » plus « au cœur » du jeu.

Sammer a délibérément évité de citer des noms. Le conseiller du BVB a plutôt souligné que son point de vue était purement subjectif. « Mais c’est ma façon de voir les choses. C’est pourquoi, dans le football, il y a souvent plusieurs chemins qui mènent au but », a-t-il expliqué. Sammer n’a toutefois pas pu s’empêcher d’adresser une petite pique au chouchou du public : « Quand j’ai vu Deniz Undav en interview, je me suis dit : « Qu’est-ce qu’il veut me dire, là ? » »

Sammer estime néanmoins qu’Undav est « totalement authentique » et pense que le joueur de 30 ans est « extrêmement apprécié au sein de cette équipe ». Cela aurait « une grande valeur » et il serait donc « dans une certaine mesure compréhensible » qu’il porte le brassard. Christoph Kramer a ajouté : « Je pense aussi que les temps ont un peu changé. Ces fortes personnalités que nous aimons voir porter le brassard de capitaine, je ne sais même pas s’il y en a tant que ça, ni si elles ont toujours la garantie d’être titulaires. » L’attaquant « montre l’exemple par ses performances », a poursuivi le champion du monde 2014 : « Et comme le dit très justement Matthias, il est aussi, en plus, très, très authentique. C’est important pour une équipe. Ce n’est pas comme si je disais : « Mais comment peut-il être capitaine ?! » »

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Ça ne marche pas, surtout en Bundesliga : Deniz Undav en panne de buts

Undav avait repris le brassard de Atakan Karazor cet été, après une Coupe du monde réussie sur le plan personnel avec l’équipe nationale allemande (trois buts, deux passes décisives). Karazor n’était déjà plus un titulaire indiscutable la saison dernière. Depuis, Undav n’a inscrit qu’un but en dix matches officiels. Il a toutefois délivré quatre passes décisives. En Bundesliga, il n’a encore été impliqué dans aucun but.

En championnat, le VfB a de toute façon montré un tout autre visage jusqu’ici. Les Souabes n’ont récolté que six points lors de leurs six premiers matches et viennent de subir une amère défaite 1-0 sur le terrain du HSV. Leur grand problème est le manque de réalisme devant le but : les partenaires d’Undav en attaque, Ermedin Demirovic et Dzenan Pejcinovic, manquent eux aussi d’efficacité en Bundesliga.

La situation est tout autre en Ligue des champions. Grâce notamment aux quatre buts de Demirovic, le VfB compte sept points après son match nul 1-1 contre l’Atlético, une rencontre qu’il aurait même pu gagner, au plus tard après le carton rouge reçu par Morten Hjulmand à la 64e minute. Au premier tour de la Coupe d’Allemagne, c’est en revanche Pejcinovic qui a signé un triplé.