À en croire le journal catalan Sport, le Rekordmeister allemand surveille la situation du défenseur français. Dès l’été, de vagues rumeurs en provenance d’Espagne avaient fait état d’un intérêt munichois pour Koundé, mais celles-ci avaient notamment été démenties par Sky.

Entre-temps, la situation a toutefois changé. Au sein du Rekordmeister allemand, il serait considéré comme un remplaçant potentiel de Min-Jae Kim, si le défenseur central venait à quitter le club cet hiver ou l’été prochain. Une fois encore, des rumeurs persistent selon lesquelles le Sud-Coréen pourrait retourner en Serie A ou rejoindre la Premier League. L’AC Milan et Aston Villa, en particulier, seraient intéressés.

Un départ de Kim cet hiver semble toutefois peu probable. Le joueur de 29 ans aurait déjà refusé plusieurs offres lucratives l’été dernier, car il se sentirait très bien à l’Isar et ne serait, sur le principe, pas non plus mécontent de son rôle dans l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany. Derrière Jonathan Tah et Dayot Upamecano, théoriquement seulement troisième dans la hiérarchie interne au poste de défenseur central, Kim a déjà été titulaire à quatre reprises depuis le début de cette saison encore jeune et a su convaincre par de solides prestations.

Qui joue à la place de Jules Koundé au Barça ?

La situation de Koundé est en revanche bien différente. Sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick, le Français ne joue plus qu’un rôle secondaire ; dernièrement, il est resté trois fois de suite sur le banc pendant plus de 90 minutes. Au total, il n’a été titulaire qu’à deux reprises en huit matches avec les Blaugrana. Eric Garcia, lui aussi formé comme défenseur central, a pris le dessus sur le joueur de 27 ans au poste d’arrière droit.

La rétrogradation de Koundé n’est manifestement pas une réaction précipitée de Flick, mais une réflexion mûrie depuis plus longtemps par l’ancien sélectionneur allemand. C’est du moins ce que laissent penser les déclarations de Garcia, faites récemment à la radio SER Catalunya : « Cette année, Flick m’avait déjà prévenu que je jouerais plus souvent comme latéral. » De plus, Koundé serait, selon certaines informations, revenu de la Coupe du monde sans être particulièrement affûté, lui qui l’avait disputée, comme la saison précédente avec le Barça en tant qu’arrière droit titulaire de la France.

Cela étant, Koundé dispose, grâce à sa flexibilité défensive, d’un profil de joueur qui devrait lui ouvrir un large marché. C’est aussi ce que le Bayern admirerait, indique le rapport de Sport. Il est encore lié contractuellement au Barça jusqu’en 2030.

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