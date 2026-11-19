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Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, est revenu sur les transferts réalisés depuis son arrivée. Il a désigné le joueur qu’il regrette le plus de ne pas avoir recruté pour le Barça. L’ancien international portugais a reconnu que les contraintes financières avaient souvent dicté la stratégie du club, malgré sa vision claire de l’effectif.

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Les limites financières ont privé Barcelone de sa cible prioritaire

Barcelone a tenté de recruter Luis Diaz lors du mercato estival 2025, mais de strictes contraintes financières ont fait échouer l’opération. Faute de pouvoir conclure le transfert, le club catalan a vu l’international colombien quitter Liverpool pour le Bayern Munich dans le cadre d’une transaction estimée à 75 millions d’euros. Le joueur de 29 ans y brille depuis.

Diaz n’est pas le seul grand nom à avoir échappé à Barcelone depuis que Deco a pris les rênes du recrutement en 2023. Les restrictions liées au fair-play financier et d’importantes exigences salariales avaient déjà contraint le club à renoncer à recruter Bernardo Silva après l’avoir courtisé pendant plusieurs mercatos. Le milieu a ainsi rejoint gratuitement le Real Madrid, grand rival du Barça , plus tôt cette année.

L’été dernier a également été source de frustration dans la recherche d’un nouvel avant-centre pour remplacer Robert Lewandowski. L’Atlético de Madrid a refusé de vendre Julian Alvarez, champion du monde 2022 , ce qui a conduit Deco à recruter Gabriel Jesus, en provenance d’Arsenal , à la place.

Deco cite Diaz lors d’un entretien à la radio

Interrogé dans l’émission de radio catalane Tot Costa, Deco est revenu sur les joueurs qu’il n’a pas réussi à faire venir au Camp Nou. Invité à nommer celui qu’il souhaitait recruter plus que tout autre, le directeur sportif a répondu sans détour : « Luis Diaz. »

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Deco avait été le plus fervent partisan du recrutement de l’attaquant, qu’il considérait depuis longtemps comme un profil idéal pour le projet sportif de Barcelone. L’ancien international portugais appréciait sa vitesse, son intensité, sa polyvalence offensive et sa capacité à éliminer les défenseurs.

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Une stratégie de recrutement dictée par les finances et les choix de l’entraîneur

Ces transferts manqués de peu illustrent l’équilibre délicat que Deco a dû trouver pour remodeler l’effectif du champion de Liga. Les contraintes économiques ont régulièrement dicté les possibilités de Barcelone sur le marché des transferts, obligeant ses dirigeants à se détourner de cibles prioritaires comme Silva et Diaz pour chercher d’autres solutions.

Les obstacles financiers n’ont pas été les seuls : les décisions finales ont également dépendu de l’accord du staff technique. Deco a tenté de recruter Alessandro Bastoni, défenseur de l’Inter, mais l’entraîneur Hansi Flick a choisi de ne pas poursuivre cette piste.

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Bastoni reste dans le viseur de Deco au Camp Nou

Malgré la position prise précédemment par Flick, Bastoni reste une cible de Deco . Le directeur sportif de Barcelone continue d’apprécier ce joueur de premier plan en Serie A et souhaite toujours le faire venir au Camp Nou.