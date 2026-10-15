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Abobakr El Mokadem
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Déclaration surprise de Vitinha sur un possible retour de Cristiano en sélection portugaise

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Le Don visé par une procédure disciplinaire

Vitinha, le joueur du Paris Saint-Germain, s'est exprimé de nouveau au sujet de la crise entre Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, et le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus.

La dernière trêve internationale a été marquée par une crise majeure entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus, qui a conduit le Don à quitter le camp d'entraînement du Portugal au Danemark.

 Cette crise a éclipsé les quatre victoires obtenues par l'équipe, et la polémique s'est amplifiée après le communiqué publié ensuite, dans lequel Ronaldo critiquait le sélectionneur Jorge Jesus.

Vitinha a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne TNT Sports BR : « Oui, oui, ce fut une trêve internationale plutôt agitée, pleine d'émotions. »

Mais l'international portugais a exprimé l'espoir d'un avenir dans lequel le capitaine Cristiano Ronaldo, actuellement visé par une procédure disciplinaire, pourra revenir jouer aux côtés de ses coéquipiers en sélection nationale.

Et Vitinha de conclure : « Quant à moi, j'espère que tout se passera pour le mieux, qu'il revienne et que tout aille bien. En vérité, je pense que nous le souhaitons tous. J'espère que cela se produira, qu'il revienne et que tous les problèmes soient résolus. »

Ce souhait collectif des joueurs de voir Ronaldo revenir, révélé par Vitinha, intervient en pleine polémique sur le sentiment de Cristiano envers ses coéquipiers, après que le Don a réagi à une publication du joueur brésilien Felipe Melo, dans laquelle celui-ci critiquait les joueurs portugais, affirmant qu'ils ne traitaient pas Ronaldo comme les joueurs argentins traitent Lionel Messi.

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