Comme le rapporte Sport Bild , le club souabe interdira désormais à ses joueurs professionnels de se rendre au centre d’entraînement avec leurs véhicules personnels. Les voitures de luxe, comme une Ferrari rouge, un Rolls-Royce Cullinan noir ou une McLaren violette, devront toutes céder la place aux voitures de fonction des marques Mercedes et Porsche.

Les joueurs en ont été informés par écrit en octobre et s’exposent à de lourdes amendes s’ils ne respectent pas cette consigne. D’une part, les deux constructeurs automobiles, qui détiennent chacun un peu plus de 10 % des parts du club, réclameraient une plus grande visibilité. D’autre part, la direction sportive, autour du directeur général Alexander Wehrle, du directeur sportif Fabian Wohlgemuth et de Christian Gentner, souhaiterait recentrer l’attention sur la réussite sportive.

Sur ce plan, les choses vont actuellement très mal en Bundesliga. Après six matches, Stuttgart ne compte que six points, soit moins qu’en Ligue des champions. Après le match nul 1-1 contre l’Atlético de Madrid, les Stuttgarter comptent déjà sept points dans la compétition. Comme ils ont une nouvelle fois manqué de tranchant devant le but adverse, même en supériorité numérique, Deniz Undav et ses coéquipiers ont même regretté de ne pas avoir pris les trois points.

Sebastian Hoeneß resserre lui aussi la vis : que fait désormais différemment l’entraîneur du VfB Stuttgart ?

De son côté, l’entraîneur Sebastian Hoeneß aurait lui aussi durci le ton. Selon Sport Bild, les séances d’entraînement sont désormais plus longues et nettement plus intenses. Au programme figurent actuellement des courses en diagonale sur toute la longueur du terrain, sans ballon, ainsi que de nombreux exercices de duels, l’entraîneur du VfB étant mécontent du taux de réussite actuel dans ce domaine.

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Hoeneß aurait également changé sa manière de communiquer avec l’équipe. Selon le média, les erreurs individuelles sont désormais pointées du doigt devant l’ensemble du groupe, et non plus lors d’entretiens individuels comme auparavant. Une autre mesure doit être comprise comme un avertissement clair à l’équipe : plus aucune place de titulaire n’est garantie.

Un premier bilan intermédiaire aurait par ailleurs été dressé lundi, lors de la réunion ordinaire du conseil de surveillance. Tous s’accorderaient, dans l’ensemble, à dire que les deux semaines qui ont suivi la trêve internationale ont constitué un pas dans la bonne direction. Les dirigeants du VfB seraient convaincus que les succès reviendront aussi en championnat. Ces derniers temps, l’équipe de Hoeneß n’a surtout pas su concrétiser les nombreuses occasions qu’elle s’est créées. Ce fut encore le cas lors de la cruelle défaite 0-1 contre le HSV le week-end dernier.