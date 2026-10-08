Comme le rapporte le journal Bild, la direction de Borussia Dortmund, autour du directeur sportif Ole Book, s’intéresse actuellement à Karim Konate, du RB Salzbourg, afin de renforcer la concurrence pour Serhou Guirassy et Fabio Silva.

Le joueur de 22 ans est actuellement dans une forme absolument exceptionnelle. En Bundesliga autrichienne, il compte déjà quatre buts après six journées. De plus, l’Ivoirien a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors des qualifications de la Ligue Europa.

Dans l’équipe de l’entraîneur Dany Röhl, autrefois adjoint de Hansi Flick au Bayern Munich et en équipe nationale allemande, Konate est logiquement un titulaire indiscutable. La saison passée, il occupait encore un rôle de remplaçant, mais a tout de même été impliqué sur neuf buts.

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BVB : quels transferts sont prévus cet hiver ?

Il est toutefois permis de douter que le BVB tente une offensive sur le marché des transferts pour Konate dès cet hiver. D’autant que Guirassy (quatre buts, deux passes décisives) comme Silva (quatre buts, une passe décisive), désormais également associés sur le terrain, ont réussi un début de saison exceptionnel. Au total, le duo a été directement impliqué sur onze buts de Dortmund.

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En outre, l’accent serait mis, selon certaines sources, sur d’autres postes dans la planification de l’effectif de Borussia. D’une part, le couloir droit doit être renforcé après le départ de Yan Couto, puisqu’aucune véritable alternative n’est disponible pour Julian Ryerson. D’autre part, la piste menant à Marcel Regula pourrait reprendre de l’ampleur.

Avec ce joueur offensif, le BVB aurait déjà trouvé un accord l’été dernier après la grave blessure aux ligaments croisés de Giannis Konstantelias, mais aurait finalement choisi d’arracher Ethan Nwaneri sous forme de prêt à Arsenal. Toutefois, selon Sky, le contact avec Book n’a jamais été rompu.

En conséquence, le dossier Konate ne devrait vraiment s’échauffer que l’été prochain, à condition que le buteur confirme ses bonnes performances dans les prochains mois.